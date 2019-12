Barcelona fa memòria i concedeix a Pompeu Fabra la medalla que va reivindicar Puyal

L'Ajuntament de Barcelona concedirà aquest dimarts la Medalla d'Or de la Ciutat a títol pòstum al filòleg i pare de la normativa moderna de la llengua catalana, Pompeu Fabra. Un reconeixement pendent des del 1938.Aquell any el consistori va decidir entregar-li el guardó a Fabra però l'esclat de la Guerra Civil, la dictadura i el seu exili a Prada de Conflent -on va morir el 1948- ho van impedir.El deure pendent va quedar enterrat als arxius municipals fins al passat 1 d'abril. Va ser aleshores quan aprofitant la cerimònia per entregar-li la medalla d'or de ciutat, el periodista Joaquim Maria Puyal va treure el greuge de l'oblit Puyal va reivindicar la necessitat de fer justícia davant d'Ada Colau i l'alcaldessa va adquirir personalment el compromís d'entregar la medalla a la família de Fabra. Al ple del maig, l'Ajuntament ratificava l'entrega acordada el 1938 per a "un dels forjadors del nostre idioma literari".Aquest dimarts Colau presidirà la cerimònia d'entrega al Saló de Cent per fer efectiu el reconeixement que l'exili i la dictadura van impedir.

