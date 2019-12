El Taulí comença a dispensar el nou tractament per a la prevenció del VIH

Els professionals de la Unitat de VIH-Sida de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell han començat a dispensar, aquest mes de desembre, el nou tractament per a la prevenció de VIH, la profilaxi preexposició (PrEP). Es tracta d'una de les 19 unitats funcionals de VIH-Sida de tot Catalunya autoritzada recentment pel Departament de Salut.L'estimació és que entre 40 i 50 pacients rebin aquest tractament. La PrEP ha demostrat una elevada efectivitat per a la prevenció i consisteix en un tractament continuat -un comprimit al dia- que té efectes secundaris.El Taulí atén actualment a 950 pacients amb tractament per VIH-Sida que, en la seva gran majoria, causen "molt pocs contagis a tercers" i al llarg de 2018 es van registrar 25 nous casos. El cap de Servei de Malalties Infeccioses de l'hospital, Manel Cervantes, ha apuntat que el perfil de les persones infectades no "és un consumidor de drogues, ara predomina la transmissió sexual i també hi ha una important afectació de dones procedents de països amb alta prevalença. El cas és que moltes d’elles ni ho saben, que estan infectades, i els hi detectem quan es queden embarassades i els hi fem la prova”.Cervantes ha subratllat la importància de continuar fent ús del preservatiu “perquè fins ara és el que s’ha demostrat més eficaç, i deixar d’utilitzar-lo per l’aparició de la PrEP també seria un error”.

