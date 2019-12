Pelosi reivindica el compromís dels EUA per combatre el canvi climàtic

La presidenta de la Cambra de Representants dels Estats Units, Nancy Pelosi, ha reivindicat el compromís del país en la lluita contra el canvi climàtic, malgrat el negacionisme de Donald Trump.Acompanyada d'una delegació de congressistes i senadors nord-americans, Pelosi ha recalat a la Cimera pel Clima (COP25) de Madrid que els "Estats Units segueixen dins", referint-se així a la voluntat del país per combatre el canvi climàtic, malgrat la imminent retirada dels EEUU de l'Acord de París el 2015."El Congrés està compromès a prendre mesures", ha defensat Pelosi, que ha qualificat la crisis climàtica com "un tema de salut pública". Així, ha reconegut que el país és una de les potències que més contribueix al canvi climàtic i que ha de realitzar "retallades molt series i profundes per a reduir les emissions".Juntament amb Pelosi hi ha hagut una quinzena de congressistes i senadors nord-americans, que representen la delegació estatunidenca en aquesta Cimera pel Clima que ha arrencat aquest dilluns.

