La catalana que recorrerà el món en vaixell per combatre la marea de plàstic

La catalana Sofia Nogués és una de les 300 dones que s'embarcarà en l'expedició que dona la volta el món per estudiar la presència dels microplàstics als mars i oceans. Unes petites partícules que contribueixen a la contaminació ambiental del planeta, i que de fet formen part d'un dels problemes que s'estan abordant aquests dies a la Cimera pel Clima : la gran quantitat de residus que es generen.Aquestes partícules provenen dels plàstics que, en lloc de desintegrar-se, es van trencant en peces de cada cop més petites i que acaben arribant a mars i oceans. Es tracta d'un element que, tal com apunta Nogués a, "està molt poc estudiat i no que sols afecta el canvi climàtic, sinó també a les mateixes persones". És per això que durant dos anys, el vaixell de l'organització eXXpedition navegarà arreu del món per recollir mostres i poder analitzar-les.Ara per ara, el vaixell de l'expedició ja es troba en aigües del Carib, ja que va salpar el passat vuit d'octubre des de Plymouth (Regne Unit), i l'objectiu és que recorri més de 38.000 milles nàutiques, dividides en 31 trams. A cada una d'aquestes parades les diferents participants del projecte s'aniran sumant a la tripulació conformada per un equip de científics professionals provinents de les universitats de Geòrgia i Plymouth.En el cas de Nogués, serà el 10 de desembre quan s'embarqui en l'expedició, en el tram que anirà des del port d'Aruba (Veneçuela) fins a Panamà. "Volem saber quin és l'origen dels microplàstics, quina és la seva composició, i intentar veure quins efectes tenen en la salut i l'ecosistema", explica la catalana. Malgrat que l'existència dels microplàstics és prou coneguda, encara es desconeix l'impacte que poden arribar a tenir sobre els humans i el planeta.El que va alertar a la comunitat científica van ser els alts nivells de concentració d'aquestes partícules als mars i oceans. A causa d'això, els microplàstics s'han acabat colant dins de la cadena tròfica, passant de l'estómac dels peixos al plat dels humans. Tot i que encara no està demostrat que tinguin un impacte sobre la salut, Nogués remarca la necessitat d'estudiar-los "perquè el que està clar és que el plàstic prové del petroli, i això és tòxic".Una de les principals qüestions que es plantegen ara és com poden eliminar-los de l'aigua, ja que de microplàstics n'hi ha de molts tipus. "Si tu inventes un sistema per a netejar la superfície del mar pensant que sols estan allà, només estàs solucionant una part del problema", explica Nogués,i és per això que les mostres també s'agafaran del fons marí. D'aquesta manera, s'intentarà deduir el seu recorregut global des de l'origen terrestre de les partícules, vinculat a les restes d'ampolles, taps i tot allò que estigui fet amb plàstics, fins a arribar a la seva dispersió en l'aigua.La principal font d'aquests residus, segons explica Nogué, són els plàstics d'un sòl ús i que molts d'ells estan relacionats amb la indústria manufacturera, que en genera en quantitats gegantines. Objectes que en molts de casos tenen una vida útil curtíssima i són gairebé innecessaris. "Si seguim al mateix ritme que fins ara", adverteix, "en el futur aquest podria ser un problema molt greu."Més enllà de combatre la contaminació i el canvi climàtic, un dels altres objectius d'aquesta expedició, és visibilitzar i fomentar el paper de la dona dins del món de la navegació. És per això que es va decidir que les 300 participants tinguessin perfils molt diversos. "El que buscaven eren dones que estiguessin interessades en el tema i que volguessin treballar per a visibilitzar-lo", explica la Nogués que en el seu cas, ella treballa com a periodista. Així, les participants agrupen perfils ben diversos, provenint de més d'una trentena de països i amb edats que van dels 18 anys fins als 57.

