Sánchez no descarta una investidura després de Nadal

El president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha apel·lat a la "responsabilitat" del "conjunt dels actors polítics" per "sobre de sigles" per desbloquejar la seva investidura. Després que ERC hagi explicitat que prefereix un "bon acord" que un "acord ràpid" , el líder del PSOE no ha descartat que la investidura pugui acabar sent després del Nadal. En tot cas, s'ha compromès a què no hi hagi terceres eleccions.El líder socialista ha afirmat que el desbloqueig "depèn de totes les forces polítiques". "Ningú està demanant a cap partit que renunciï a ser alternativa", ha dit Sánchez, en una clara referència al PP, a qui li ha tornat a demanar una abstenció a la investidura. En roda de premsa aquest dilluns a la 25a Cimera del Clima de l'ONU que ha donat el tret de sortida a Madrid i acompanyat del secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, Sánchez ha argumentat que cal un govern "com abans millor", però no ha descartat anar a la investidura després de Nadal."No sé si ha de ser el 12 de desembre, el 20 de desembre o el 8 de gener. No ho sé", ha dit. El líder del PSOE ha remarcat que el plantejament de buscar el suport no només de partits d'esquerres sinó de "forces socialconservadores" com el PNB o el PRC ha estat "positiu" per permetre "construir una majoria parlamentària que permeti fer caminar la legislatura i comptar amb una estabilitat parlamentària suficientment raonable" per posar en marxa l'agenda política, ja que així ja estan "molt a prop" dels 176 escons.Els republicans han insistit aquest dilluns que la seva voluntat és treballar perquè es pugui produir un acord "sòlid" amb el PSOE i ja ha precisat que de vegades aquest objectiu és "inviable amb què sigui ràpid", amb la qual cosa han tornat a insistir que no tenen pressa perquè la investidura sigui abans de Nadal, com voldria Sánchez. "És preferible un bon acord que un acord ràpid", ha dit el vicepresident del Govern i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès.També Gabriel Rufián ha insistit en aquesta qüestió: "Entenem que necessitem construir un bon instrument, un camí que és incompatible amb les presses". En tot cas, ha afegit, no es dilatarà "artificialment" cap negociació ni entraran a "taquigrafiar" el contingut de les reunions per no trencar-les.

