Una recerca de la URV sobre l'ictus rep un premi internacional d'Infermeria

El projecte de recerca "Validació de l'instrument coaching La salut després de l'ictus", impulsat a la URV, ha obtingut el primer premi internacional al millor projecte d'infermeria neurològica, un guardó que atorga la Societat Espanyola d'Infermeria Neurològica (SEDENE). L'objectiu és validar el Health coaching com un instrument que permet a les persones que han patit un ictus "prendre consciència sobre el seu comportament i poder marcar-se un objectiu de canvi focalitzat en la seua pròpia salut", explica la professora Sílvia Reverté, investigadora del Departament d'Infermeria.El projecte premiat van presentar-lo la doctoranda Mireia Larrosa i Sílvia Reverté, directora de la tesi i professora al campus Terres de l'Ebre. Es tracta d’una investigació que també compta amb la participació d’investigadors del Servei de Neurologia de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa: el neuròleg responsable de la Unitat Funcional Neurovascular, Josep Zaragoza, i la infermera Noemí Bernardó, entre altres. Té una durada d'un any, prorrogable a dos, i es posa en marxa aquest desembre.La majoria de pacients que han patit un ictus tenen moltes probabilitats de reincidir, i el segon pot ser més greu. Això fa que a nivell assistencial s'intervingui molt en la prevenció secundària per evitar un segon ictus, controlant factors de risc com poden ser la hipertensió, la diabetis o el colesterol, i donant pautes al pacient per adquirir hàbits de vida més saludables que milloraran en general la seva qualitat de vida.Però, per contra, no es fa un seguiment de com afronta la malaltia el pacient i quina és la seua predisposició a canviar d’hàbits. "Per això és important que tinguem dades vàlides que ens permetin conèixer amb més precisió aquesta situació i així introduir millores des d’un punt de vista assistencial", assenyala Reverté, que ha dut a terme diverses investigacions en aquest àmbit.L'estudi es farà a un centenar de pacients, homes i dones de més de 18 anys, amb un diagnòstic d'ictus confirmat de més de tres mesos i sense afectació neurològica greu. "El que esperem és que les infermeres puguin integrar els instruments de coaching per a fomentar una correcta adherència terapèutica i introduir un canvi d’hàbits saludables en els pacients que han patit un ictus, i que aquest canvi es mantingui al llarg del temps", conclou Reverté.Per validar l'eina, els pacients que participaran a l'estudi respondran un test amb deu ítems, que hauran de valorar en funció del seu grau de satisfacció. Posteriorment, els citaran quatre setmanes més tard per contestar el mateix test i s'observaran els canvis. Durant l'estudi, també es recolliran variables sociodemogràfiques i clíniques.L'estudi forma part de la futura tesi doctoral de la doctoranda Mireia Larrosa i es desenvoluparà a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, més concretament a la consulta d'infermeria neuro-vascular del Servei de Neurologia. Larrosa i Reverté van rebre el premi internacional al millor projecte d'infermeria neurològica, que es va lliurar al XXVI Congrés Anual de la Societat Espanyola d'Infermeria Neurològica i al II Congrés Internacional d’Infermeria Neurològica, que va tenir lloc a Sevilla, els dies 20, 21 i 22 de novembre. Aquest primer premi està valorat en 2.500 euros.

