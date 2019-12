La DGT i Barcelona estudien mesures que permetin circular als cotxes més contaminants

L'Ajuntament de Barcelona i la Direcció General de Trànsit (DGT) estudien la possibilitat d'homologar filtres antipartícules per a vehicles que no tenen etiqueta ambiental i, per tant, no podran entrar a la Zona de Baixes Emissions (ZBE) a partir de l'1 de gener.La regidora de Mobilitat, Rosa Alarcón, ha insistit que per ara només es tracta d'una possibilitat i ha assegurat que la mesura s'aplicaria a les flotes de vehicles. Segons Betevé , però, la DGT ja analitza com podria tirar endavant l'homologació per als vehicles que no podran circular per la ciutat.Per ara tots aquells que no disposin de l'etiqueta ambiental de la DGT no podran entrar a la ciutat a partir del gener.El grup municipal de Junts per Catalunya (JxCat) ha fet públiques aquest dilluns les seves al·legacions al desplegament de la ZBE i proposa una moratòria de dos anys per a les motos. "La seva contribució a la bona salut de la mobilitat a Barcelona és molt elevada i per tant el seu tractament no pot estar estandarditzat", argumenten els postconvergents.En paral·lel, el grup també reclama que l'Ajuntament afavoreixi l'electrificació del parc de motos a Barcelona i incrementi els punts de càrrega a la ciutat.La formació, a més, proposa que la moratòria plantejada per als vehicles de mercaderies sigui indefinida i decretar excepcions per a diferents casos. Per exemple, per als vehicles de venda ambulant, els cotxes i motos clàssics i aquells que acreditin millores fetes als vehicles que els permeten ser no contaminants.

