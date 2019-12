Dos «youtubers» es graven saltant al sostre del funicular de Vallvidrera

Estem fent gestions per identificar aquests dos menors i se'ls denunciarà per la llei de seguretat ferroviària i per no tenir permís per fer volar el dron pic.twitter.com/itubjIUBe8 — Mossos (@mossos) December 2, 2019

La gesta de saltar sobre el sostre del funicular de Vallvidrera -o fer trainsurfing, tal com ho anomenen els seus autors- els sortirà cara a aquests dos youtubers que es van gravar i ho van penjar a les xarxes. Tot i que el vídeo l'ha publicat un dels protagonistes al seu canal, els Mossos d'Esquadra han anunciat que estan treballant per identificar-los i prendre mesures legals contra ells.Al vídeo, sota el títol de "Trainsurfing en Barcelona, reto extremo" apareix un grup de joves que planeja saltar a sobre del funicular de Vallvidrera. Per fer-ho, dos d'ells van aprofitar dues columnes situades a prop de les vies per saltar a sobre del sostre. Van estar-s'hi així una bona estona fins arribar a l'estació de la Carretera de les Aigües, on van baixar.L'aventura la van repetir dues vegades, i en una d'elles van utilitzar un dron per gravar-se des de les altures. És per això que el cos policial, no sols els denunciarà per una qüestió de seguretat ferroviària, sinó també per no tenir permís per fer volar l'aparell.

