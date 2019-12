El desacord de les dretes deixa Vox fora de la Mesa del Congrés

Les Corts es constituiran aquest dimarts amb l'extrema dreta fora de la Mesa. Tot i no haver quallat la idea de formar un cordó sanitari contra Vox, com proposaven els partits progressistes, finalment els de Santiago Abascal restaran fora de l'òrgan de govern de la Cambra Baixa en negar-se a l'acord que proposava el PP per cedir una cadira a Ciutadans.La Mesa del Congrés, que té com a funció principal ordenar els debats parlamentaris, està formada per nou membres, dels quals cinc se'ls repartiran els partits progressistes: Unides Podem tindrà dos representants i el PSOE uns altres dos representants més la presidència de la cambra, que tornarà a ocupar Meritxell Batet. Els altres quatre, tret d'una sorpresa d'última hora, seran tots per al PP.PSOE i Podem havien proposat un cordó sanitari per bloquejar l'accés a la Mesa de Vox, la tercera força a la cambra amb 52 diputats. El PP s'hi va oposar amb rotunditat, i el president de la formació, Pablo Casado, ha afirmat que no es pot excloure el partit de Santiago Abascal perquè defensa "la unitat i la Constitució". Els populars no només no volien excloure el partit d'ultradreta sinó que fins i tot es van oferir a prestar-li els vots necessaris perquè ocupessin un lloc a la Mesa.Ara bé, el préstec de vots dels de Casado tenia com a condició que Vox sumés els seus vots als dels populars per garantir que Ciutadans també obtingués un representant a la Mesa del Congrés, tot i que només té 10 diputats i grups parlamentaris amb més diputats, com ara ERC, no hi accediran.El secretari general del PP, Teodoro García Egea, s'ha reunit durant tot el dia amb els d'Inés Arrimadas i amb el partit d'Abascal per intentar fer viable aquest intercanvi de suports, però finalment el partit d'ultradreta s'ha negat a garantir una cadira per a Cs. Vox defensa que pel seu pes li corresponen dos representants a la Mesa. Amb el gest de facilitar l'accés dels dos partits a la Mesa, els populars intentaven visibilitzar-se com l'actor cohesionador de la dreta de cara a la futura "refundació" d'aquest espai polític a què aspira Casado, amb la proposta d'una coalició electoral a l'estil d'España Suma.A més d'exhibir generositat amb Vox i Cs, el president del PP ha reiterat el seu 'no' a facilitar la investidura de Pedro Sánchez, com aquest dilluns proposava el president andalús, Juanma Moreno. Casado ha qualificat de "dilema pervers" que al seu parer es pretengui obligar els populars a triar entre "desaparèixer voluntàriament com a alternativa al socialisme" perquè Sánchez no tiri endavant "una mutació del sistema de la mà de l'esquerra i els nacionalistes".On no es preveu cap sorpresa és al Senat, on l'aritmètica és diferent que la del Congrés, ja que Vox només compta amb dos senadors i Unides Podem i Cs no en tenen cap. En aquesta cambra el PSOE cedirà un dels seus quatre representants a la Mesa al PNB, un dels socis indispensables perquè triomfi la investidura de Sánchez; mentre que el PP retindrà tres representants.La principal novetat a la Cambra Alta és el relleu de Manuel Cruz com a president , reemplaçat per la jutgessa Pilar Llop, especialitzada en violència de gènere. Cruz haurà estat la quarta màxima autoritat de l'Estat només durant sis mesos, sent el president més breu de la institució.El filòsof va ser un dels protagonistes de la campanya electoral del PSC, però a la seu del carrer Pallars no veuen la seva separació del càrrec com una pèrdua de pes del partit en la nova legislatura. A més de retenir la presidència del Congrés en mans de Batet, fonts del partit confien a mantenir un pes significatiu dins del futur executiu, fins i tot amb un ministeri, i hi ha veus que situen Cruz com a ministrable, amb Educació com una de les possibles carteres per al polític.

