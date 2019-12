La CUP reclama «desobediència i conflictivitat» al carrer i les institucions per aconseguir el referèndum

Mobilització permanent, municipalisme rupturista i enfortiment de l'organització. Aquests són, a grans trets, les línies mestres del nou secretariat nacional de la CUP que s'ha presentat aquesta tarda a Barcelona. Alhora, Maria Rovira i Edgar Fernández, portaveus del nou equip executiu de l'organització, han admès que caldrà analitzar els motius de la baixa participació en la votació que es va fer el cap de setmana, en què va participar només el 38% de la militància Maria Rovira, exregidora a l'Ajuntament de Barcelona, ha explicat que el nou grup entén l'autodeterminació com una "eina per canviar les coses". Rovira ha constatat que l'estratègia dels sobiranisme passa per la negociació amb l'Estat i ha criticat que tant ERC com JxCat coincideixen en aquest plantejament. La CUP, ha dit, està en contra d'això i recepta forçar una "taula de mediació internacional" per negociar en el marc de l'estat espanyol.Rovira també ha denunciat que la negociació que s'està intentant produir amb el govern espanyol "no posa sobre la taula el referèndum": "Fins que no hi hagi un nivell de conflictivitat desobedient serà difícil assolir el referèndum", ha diagnosticat la cupaire, que ha fet una aposta clara per la "ruptura". "Les mobilització arran de la sentència s'han escapat del control dels partits han fet avançar la situació més que en dos anys de suposada estratègia", ha ressaltat.Rovira també ha posat sobre la taula la crisi econòmica que ha d'arribar. "Les condicions i els drets socials s'han de posar al centre, és una obligació i una responsabilitat que tenim com a secretariat i com a organització", ha afirmat, i ha posat l'exemple de la llei Aragonès o el pacte de PSOE i Podem per fer "polítiques continuistes" en matèria econòmica. En la mateixa línia, ha demanat posar les condicions de les dones al centre i fer del feminisme "l'eix vertebrador" de les polítiques. "Ens marquem el repte de construir l'organització i bastir-la arreu dels Països Catalans", ha reblat la cupaire.En aquest sentit, el pla de treball passa per la unitat popular per desplegar estratègies de desobediència que passin per la mobilització permanent, pel municipalisme rupturista i l'enfortiment de la CUP com a eina de l'esquerra independentista i aconseguir més participació de la militància en la presa de decisions. "Encarem el repte amb il·lusió i sabent que no serà fàcil. Ens toca donar el millor de nosaltres per responsabilitat i convicció política", ha conclòs.Edgar Fernández ha agraït la tasca de l'anterior secretariat i ha ressaltat que el nou executiu sorgeix d'un procés iniciat a Celrà i anomenat "50/60". D'aquest procés en va sortir una proposta d'equip validat per la militància aquest cap de setmana. Fernández ha volgut ressaltar que el procés ha generat "confiança" entre els militants i l'equip conformat té experiència i implantació territorial, juntament amb perfils joves."El grup neix amb molt compromís, sentiment de pertinença i lleialtat a la CUP", ha dit, destacant "l'amplíssima perspectiva municipalista". En aquest sentit, Fernández ha demanat analitzar els resultats electorals de les eleccions del 26-M i posar el "rupturisme municipalista" sobre la taula. El nou integrant del secretariat ha insistit en la importància de la CUP en la política dels Països Catalans.Fernández ha admès que la participació per escollir el nou secretariat pot haver estat baixa i ha situat com a primer repte del nou grup el de generar nous espais per facilitar la participació de la militància, que pot haver-se "desconnectat" de l'organització. Rovira, per la seva banda, ha dit que el nou secretariat considera que té els vots "suficients" però ha admès que caldrà treballar "molt" per convèncer la militància. "Caldrà parlar amb tothom i veure com fer de la CUP que estigui tan cohesionada com sigui possible", ha dit.La CUP ha renovat el secretariat nacional amb l'aval del 69% de la militància en un procés que ha comptat amb una discreta participació, del 38,38% del cens. Els militants de la CUP han triat telemàticament des de dimecres, 27 de novembre, i fins al divendres 29, les quinze persones que formaran part del nou equip executiu, l'òrgan que coordina la gestió política de l'organització, desenvolupa i executa la línia política, i els acords a les assemblees nacionals i als consells polítics.Tenia dret a vot tota la militància de la CUP amb sis mesos d'antiguitat. Dayana Santiago i Anna Saliente -que va ser cap de llista a les eleccions municipals a Barcelona el 26-M- encapçalen la llista conjunta de la formació anticapitalista (onze membres). Els altres quatre membres del secretariat (Aitor Blanc, Sylvia Barragán, Fabià Díaz-Cortés i Hugo Alvira) es presentaven de manera individual.

