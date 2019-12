Cruz recepta diàleg per resoldre la crisi territorial en el seu comiat del Senat

El president del Senat, Manuel Cruz, ha aprofitat en el seu discurs de comiat de la institució per receptar diàleg per a entomar el problema territorial, que ha definit com un "problema d'Espanya i no de tal o tal comunitat", i ha dit que és urgent dissenyar un "projecte compartit" perquè al seu parer "tothom" porta massa temps "a la defensiva".Cruz ha pres la paraula a la Diputació Permanent per acomiadar-se de la Cambra Alta ja que el PSOE ha triat com a relleu a la presidència la jutgessa Pilar Llop, especialista en violència de gènere. En el discurs, ha defensat que la democràcia espanyola és sòlida i que "urgeix" obrir una nova època en què es dissenyi per al futur "un projecte compartit entre tots".En aquest sentit, l'encara president del Senat ha afirmat que cal reforçar el paper d'aquesta institució com a seu del diàleg entre administracions, de cooperació entre governs i d'impuls de l'Estat autonòmic. "Que se substancïi un diàleg fructífer d'Espanya amb ella mateixa i amb els seus territoris", ha reclamat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor