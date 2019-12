Llibertat provisional per a un dels detinguts per l'agressió a tres vigilants de seguretat de Renfe

El jutjat de guàrdia d'Arenys de Mar ha acordat llibertat provisional per un dels dos detinguts per l'agressió a tres vigilants de seguretat de Renfe a Pineda de Mar que es va produir diumenge al matí. La causa està oberta per un delicte de lesions. Aquest jove, de 19 anys, és un dels dos detinguts juntament amb un menor d'edat que ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors.Tres vigilants de seguretat de Renfe van resultar ferits minuts abans de les set del matí de diumenge passat quan van intentar aturar una baralla que hi havia a l'estació de Pineda de Mar. Un dels empleats va necessitar quatre punts de sutura, un altre va rebre l'impacte d'una pedra en un ull i el tercer té una contusió en un braç. Renfe va exposar que denunciaria les agressions.

