Caçadors, una espècie en perill d'extinció

5. Vacuna, sí o no?

6. Un tema tabú en política

Metodologia



Per realitzar l'anàlisi de llicències per municipi hem utilitzat dues fonts: les llicències expedides per la Generalitat de Catalunya del 2008 al 2018 a través d'una petició d'informació al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i, per altra banda, les dades del padró de cada municipi el 2008 i el 2018, disponibles a l'Idescat. Les



Les dades dels accidents de trànsit per xoc amb animal provenen d'una petició d'Informació al Servei Català de Trànsit. Existeixen molts informes sobre les dades dels accidents a Catalunya causats per ungulats durant el període 2010-2014, però no eren actuals i vam considerar actualitzar-les. Els registres del SCT no distingeixen l'espècie causant de l'accident; tanmateix, hem reforçat l'argument amb els informes de Minuartia i de la mateixa Generalitat de Catalunya sobre el percentatge corresponent a porcs senglars. Per realitzar l'anàlisi de llicències per municipi hem utilitzat dues fonts: les llicències expedides per la Generalitat de Catalunya del 2008 al 2018 a través d'una petició d'informació al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i, per altra banda, les dades del padró de cada municipi el 2008 i el 2018, disponibles a l'Idescat. Les dades de les llicències utilitzades en aquest reportatge les podeu trobar aquí . Les dades cartogràfiques per elaborar el mapa dels municipis i comarques de Catalunya s'han extret de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. S'ha considerat el període de 10 anys per analitzar l'evolució.Les dades dels accidents de trànsit per xoc amb animal provenen d'una petició d'Informació al Servei Català de Trànsit. Existeixen molts informes sobre les dades dels accidents a Catalunya causats per ungulats durant el període 2010-2014, però no eren actuals i vam considerar actualitzar-les. Els registres del SCT no distingeixen l'espècie causant de l'accident; tanmateix, hem reforçat l'argument amb els informes de Minuartia i de la mateixa Generalitat de Catalunya sobre el percentatge corresponent a porcs senglars.

Jordi Ruiz, però, puntualitza que el nombre d’accidents amb víctimes mortals causats per ungulats és superior al compte oficial: “Els Mossos d’Esquadra afirmen que hi ha un tipus d’accident que no el comptabilitzen com a provocat per un ungulat que són les sortides de via amb mort.” El cos policial considera que una part significativa d’aquests sinistres estan produïts per la irrupció d’un animal a la carretera. Davant una situació així, no s’ha d’evitar el xoc. Col·lidir amb l’animal comporta menys risc pels passatgers que esquivar-lo i sortir de la via a gran velocitat.No hi ha gaires alternatives per solucionar el problema, i les existents no són innovadores. “En els trams més conflictius és necessari reforçar la senyalització i gestionar els marges de la via de forma adequada”, detalla Carme Rosell. “El que es fa és dissenyar passos de fauna on s'ha detectat punts negres, a més de senyalitzar. Poca cosa més”, explica el director d'Activitats Cinegètiques de Barcelona.Un grup d’investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona està elaborant un estudi sobre l’ús i efecte d’una vacuna esterilitzadora en les poblacions de senglars. Ha tingut rellevància mediàtica, se n’ha parlat a diversos mitjans i s’ha descrit com a una eina que ajudaria a controlar la superpoblació d’aquesta espècie en els pròxims anys. Jordi Ruiz considera que les informacions que s’han fet públiques disten molt de la realitat. “S’ha venut com si d’aquí a un o dos anys poguéssim tenir una vacuna miraculosa que acabaria amb el problema, però això no és el que estan dients els científics”, remarca.Per tal que la vacuna fos eficient, caldria vacunar entre un 40% i un 60% de les femelles de tot el territori. Suposant que la meitat de la població són femelles, això implicaria haver d’immunitzar entre 40.000 i 60.000 exemplars. “El cost unitari per vacunar un exemplar, depenent a quin indret es trobi i què calgui per capturar-lo, va dels 500 als 1.000 euros. A 500 euros per senglar, són 30 milions d’euros l’any, que és el doble de pressupost de la nostra direcció general”, detalla Jordi Ruiz.No és només això. La vacuna, segons afirmen els investigadors, només serviria en espais petits i confinats, on els senglars no es poguessin desplaçar molts quilòmetres amb facilitat. A més a més, els animals tenen uns mecanismes de defensa que els permet sobreviure a la pressió dels depredadors, mitjançant un augment de la seva capacitat reproductora.L’alternativa és la gestió integral, combinar diverses eines i abordar el problema des de diferents fronts per tal de reduir les superpoblacions de manera més eficient. “No existeix una mesura màgica que solucioni el problema: ni ho és la caça, ni ho és la vacuna”, afirma Maria Moreno, coordinadora d’entreteniment i comerç d’animals salvatges de la fundació animalista FAADA. “El més important és que la gent entengui que no es pot alimentar els senglars”, conclou Moreno.Altres mesures són canviar els contenidors de brossa per evitar que els animals els puguin tombar, realitzar accions puntuals (utilitzar repel·lents naturals, llums o sorolls molestos) que consegueixin que els porcs senglars vinculin aquests espais amb quelcom negatiu i no hi vulguin tornar.Tot indica que la problemàtica descrita en aquest reportatge seguirà creixent. L’administració és incapaç d’aplicar totes les mesures que voldria per culpa d’una llei antiquada (de 1970) i que no s’adapta als conflictes actuals. “Hi ha una tafanera jurídica antiquada [...] els instruments de gestió territorial no estan ben adaptats a la situació actual”, especifica el Pla de prevenció dels danys i riscos originats per la fauna cinegètica (2017/2018) del DARP.D’altra banda, els polítics, responsables de modificar la legislació, eviten enfrontar-s’hi perquè és un tema molt polaritzat i temen perdre vots.Els experts insten als polítics a fomentar la pràctica cinegètica per tal que la situació no empitjori: “Els hi estem dient als polítics -al final és tot política- que han de o bé fomentar la caça, o bé decidir què es farà en els pròxims deu anys”, afirma el biòleg López Martín.La desconnexió entre el món urbà i el món rural fa que a les ciutats la gent consideri la caça una pràctica arcaica i sense utilitat. La caça s'extingueix, i tot indica que les solucions innovadores per pal·liar les sobrepoblacions arribaràn quan la situació sigui insostenible.