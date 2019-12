Leo Messi guanya la seva sisena Pilota d'Or

Leo Messi continua fent història. Aquesta tarda ha aixecat la seva sisena Pilota d'Or al Teatre de Chatelet de País i s'ha convertit en el jugador reconegut més vegades com el millor del món. Amb el guardó d'enguany ha trencat l'empat amb Cristiano Ronaldo (gran absent de la gala), que en té cinc. Per darrere del capità blaugrana han quedat el mateix davanter portuguès de la Juventus i Virgil van Dijk, central del Liverpool, actual campió d'Europa i botxí del Barça a les semifinals.La guanyadora de la categoria femenina de la Pilota d'Or ha estat la co-capitana de la selecció nord-americana Megan Rapinoe, que tot i ser la triomfadora de la nit no ha pogut recollir el premi en persona per motius d'agenda. Des de que es va saber que era una de les nominades a la Pilota d'Or, el seu nom ja es dibuixava com un dels preferits, sobretot després d'haver estat reconeguda per la FIFA com la millor jugadora del món amb el guardó de The Best.Messi va guanyar la seva primera Pilota d'Or el 2009, pocs mesos després de conquerir Roma contra el Manchester United. Els propers tres anys (2010 -compartint podi amb Xavi i Iniesta-, 2011, 2012) va tornar a guanyar-la, convertint-se així en l'únic futbolista en fer-ho quatre temporades consecutives. Va tornar a ser coronat com el millor jugador del planeta el 2015 després de guanyar la cinquena Champions a Berlín, amb Luis Enrique i escudat per Luis Suárez i Neymar.L'astre argentí ha rebut el guardó menys de 24 hores després de tornar a demostrar la immensa qualitat que ostenta al Wanda Metropolitano. Un magistral gol seu amb la cama esquerra va donar-li tres punts vitals al Barça contra l'Atlètic de Madrid per continuar líder a la Lliga.

