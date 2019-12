Sabadell imposa una moratòria d'un any a les llicències d'oci

L'Ajuntament de Sabadell ha imposat una moratòria d'un any per concedir llicències en negocis de l'oci nocturn -discoteques i bars musicals-; de jocs recreatius i cases d'aposta; clubs cannàbics; relacionats amb el sexe i la religió i els usos d'habitatges en plantes baixes com a locals comercials i d'ús turístic. Per ara, no hi ha data, però la voluntat es dur-ho a Junta de Govern Local perquè se li doni llum verda.Així ho ha anunciat aquest dilluns la regidora de Desenvolupament Urbà i de Transició Energètica, Mar Molina. Tot i que sense garantir-ho, i sempre que es compleixin els calendaris marcats, la mesura s'aplicaria durant tot 2020 i ve motivada per "tenir una regulació específica" i "ja feia temps que s'estava treballant aquest tema", ha afegit.En aquest sentit, Molina ha posat un exemple molt il·lustratiu: "Comptar amb una normativa perquè no es posi un bar d'oci nocturn davant d'un hospital". Per això, ha recalcat que es tracta de dotar "d'una ordenança per a cada ús" a la ciutat. Una regulació que comptarà, com ha dit, amb "la participació dels grups municipals, entitats i col·lectius afectats". Ha justificat que siguin aquests sectors concrets, perquè són "els més polèmics".Aquesta iniciativa suposarà un canvi de la ordenació del Pla General Metropolità (PGM), que haurà de passar pel ple, tal com ha precisat la regidora.

