La CUP demana evitar que Vox sigui a la mesa del Congrés

La CUP ha fet una crida a les forces polítiques per impedir que Vox tingui representació a la mesa del Congrés. La diputada Mireia Vehí ha demanat "un consens generalitzat" per evitar que Vox pugui ordenar debats parlamentaris i tenir un rol de representació institucional de pes.Tot i admetre que els vots de la CUP no són determinants per la configuració de la mesa, Vehí ha advertit que la formació "no entendrà" que la resta de partits "facilitin l'entrada d'un partit feixista en una institució tan determinant". La setmana passada, el PP no va descartar permetre l'entrada dels ultres a la mesa i desmarcar-se així del cordó sanitari que reclamen altres grups.Pel que fa a l'acte de prometença del càrrec de diputat, necessari per recollir l'acta, Vehí ha explicat que tant ella com Albert Botran, l'altre membre de la CUP que tindrà representació al Congrés, estan estudiant "una fórmula en català i diferenciada de la resta de forces polítiques". La fórmula es farà pública el mateix moment que es constitueixi el Congrés, aquest dimarts.Així mateix, la CUP -que aquest diumenge ha renovat el seu secretariat nacional- ha reiterat que pretén projectar una veu "rupturista" a la cambra espanyola i "presentar l'independentisme d'esquerres" com una "veu alternativa al règim del 78".

