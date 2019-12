Fellini, Rohmer i Jaoui, protagonistes de la programació de la Filmoteca per al 2020

El centenari del naixement de dues grans figures del cinema protagonitzarà la programació de la Filmoteca de Catalunya per al 2020. Són Federico Fellini i Éric Rohmer, de qui s'abordarà la trajectòria amb dues retrospectives fins a l'abril. Es completaran amb una exposició de litografies del director David Lynch, en el cas de Fellini, i amb la presència de l'actriu Marie Rivière, pel que fa a Rohmer. La Filmoteca, que ha presentat aquest dilluns la programació, celebrarà un altre aniversari, els 25 anys de l'Escac, i acollirà cicles sobre Dorothy Arzner, Nagisa Oshima o Sam Peckinpah. Una de les presències destacades de l'any serà l'actriu i realitzadora Agnès Jaoui, que visitarà la seu del Raval per repassar la seva carrera. L'escultor Jaume Plensa i l'actor Lluís Homar dissenyaran dos cicles amb cintes del seu gust cinematogràfic.El director de la Filmoteca, Esteve Riambau, ha recordat que la programació és una "dieta uniforme" durant tot l'any, i malgrat hi ha noms potents de cineastes que centren l'atenció, com Fellini i Rohmer, veure, per exemple, la filmografia de Dorothy Arzner "és un tresor que només una filmoteca es pot permetre". Arzner va ser l'única directora estable de Hollywood durant els anys trenta, i es projectaran cintes com The Wild Party durant el mes de juny. Abans, al maig, serà el torn de la realitzadora, actriu i cantant francesa Agnès Jaoui. La guionista d'Alain Resnais i col·laboradora de Pierre Bacri és una de les visites destacades de l'any vinent.Al juliol es dedicarà una retrospectiva a Marylin Monroe, que anirà acompanyada d'una exposició de fotografies inèdites de Milton H. Greene de l'actriu. A l'agost es projectarà el cicle Melodrames creuats, amb un gènere que uneix pel·lícules des de John M. Stahl i Douglas Sirk a Todd Haynes o Almodóvar. Fidel a la reivindicació del cinema mut, la Filmoteca programa Vampiresses del cinema mut, i ja a la tardor hi haurà una ració de cinema japonès amb Nagisa Oshima. Clourà l'any el gran renovador del western, Sam Peckinpah.La retrospectiva sobre Federico Fellini, que anirà de gener a febrer, farà un recorregut per les diferents etapes del cineasta, també la de guionista, i es completarà amb l'exposició David Lynch. Somnis: Homenatge a Fellini. Es tracta de litografies del director estatunidenc i dibuixos del cineasta italià.Pel que fa al centenari del naixement d'Éric Rohmer, Esteve Riambau ha assegurat que el celebraran "de manera particular", ja que la Filmoteca va dedicar-hi un cicle el 2010. Aquesta vegada, es posarà en relació el seu cinema amb altres arts com l'arquitectura o la pintura. La protagonista de la seva cinta Le rayon vert (1986), Marie Rivière, és una de les presències confirmades a la Filmoteca.La tercera commemoració és la de l'ESCAC, que celebra els 25 anys amb nou sessions de pel·lícules presentades pels seus creadors, sorgits de l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya. Entre ells, J.A Bayona, Roser Aguilar, Elena Trapé o Dani de la Orden.La consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga , ha posat en valor el quart de segle de l'ESCAC pel fet que l'escola i la Filmoteca "es nodreixen" i juntes poden fer "molta més feina". A més, ha qualificat la programació de l'any vinent de "molt atractiva" i ha refermat l'aposta per la Filmoteca. Vilallonga ha destacat el fons digital que des del 2013 la institució ha anat nodrint amb 30.000 documents que es poden consultar en línia. "Necessitem pressupost per tirar endavant la digitalització. No tenim tots els recursos que voldríem", ha dit la consellera.A un mes d'acabar l'any, la Filmoteca ha acollit 127.558 persones el 2019, amb una mitjana de cent persones per sessió, xifres semblants a anys anteriors. Riambau ha celebrat les dades d'aquest any i ha recordat que l'objectiu de la Filmoteca no és només augmentar el públic sinó "mantenir el rigor de la institució pública".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor