​La innovació també és cosa de nens

El Kid's Innovation Day és l'esdeveniment empresarial de referència per incentivar la innovació a l'entorn del sector infantil i familiar. El passat 28 de novembre se'n va celebrar la segona edició amb l'assistència de més de 200 professionals de l’alimentació, l’educació, el turisme familiar, el joc, la joguina, el lleure educatiu, l’oci familiar, els serveis de lleure i aprenentatge, el món editorial, l’audiovisual, el material escolar, la salut i el màrqueting, entre altres. Les tendències, els hàbits saludables, l’educació i la digitalització van ser els protagonistes de l'esdeveniment.La trobada es va convocar amb l’objectiu de generar oportunitats de col·laboració a través de la innovació, posant al centre de l’estratègia els infants i les famílies. En aquest sentit l’esdeveniment va comptar amb un format dinàmic i àgil que va propiciar en tot moment la interacció entre els ponents i els assistents per garantir que l’intercanvi de coneixement fos una constant al llarg del dia.Va destacar la conversa entre Carme Ruscalleda i Imma Marín, presidenta de Kid's Cluster , sobre alimentació saludable i innovació. Segons Ruscalleda, “innovar, de vegades, és donar tres passes enrere per veure amb una mirada nova”. English Summer i Port Aventura van presentar una nova proposta de colònies en anglès dins del parc d’atraccions; mentre que Abacus Cooperativa va presentar un espai experiencial en botiga per al foment dels valors en els infants.Giotto (Fila Iberia) va presentar una col·lecció de llapis de colors de diferents tons de pell, combinables entre ells, per fomentar la inclusió i el respecte a la diversitat, a l’aula i a casa; Eix Estels, de la mà de Campos Estela, va donar a conèixer el projecte Pesa i Pensa, que té per objectiu conscienciar els infants sobre el malbaratament alimentari en els menjadors de les cases de colònies; i Pack Màgic, una productora de cinema infantil, va presentar Petit Kinosaure, un cicle de cinema infantil per als més menuts (2-4 anys).Danone, juntament amb Food Republik, va explicar l’experiència dels tallers que han impulsat en motiu del seu centenari; Afterscool, un marketplace que connecta pares i mares amb centres d’activitats extraescolars i lleure educatiu, va presentar una proposta per fer les empreses més family friendly; Marinva va presentar el projecte que ha desenvolupat per Mercats de Barcelona, que uneix infants, joves, nouvinguts i gent gran al voltant dels mercats de la ciutat; TV3 va presentar el Manduka, una proposta televisiva que fomenta el gust dels infants per la cuina amb un format innovador; per últim, Juegos Kompan va presentar la seva proposta més innovadora de parc infantil, que proposa un recorregut per les quatre estacions a través d’aventures i jocs multisensorials.La jornada també incloure les converses entre Eva Rodríguez Labella –digital advisor, speaker & professora de marketing, youtuber, i ex CDO de L’OREAL i ex CMO de Famosa- i Mayte Expósito, directora de marketing de l’agència Imago. Eduard Vallory, president del Centre UNESCO de Catalunya i director d’Escola Nova 21, va reflexionar juntament amb Coral Regí, directora de l’Escola Virolai, sobre transformació educativa. Finalment, Elisabet Rosselló, prospectivista, fundadora de Postfuturear i fellow del Centre for Postnormal Policy and Futures Studies va conversar amb Xavier Baño, Innovation Manager de La Salle Barcelona.

