Chacón diu davant de Calviño i els empresaris que «el futur de Catalunya es decidirà a les urnes»

Els governs català i espanyol s'han tornat a veure davant dels empresaris només un dia abans de la reunió entre el PSOE i ERC de demà dimarts de cara a la investidura. La ministra d'Economia, Nadia Calviño, i la consellera d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, Àngels Chacón, han participat en la presentació de l'informe de PwC "Temes candents de l'economia catalana", a la seu de Foment del Treball.La consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, ha mostrat confiança en què tots els actors socials i institucionals "potenciaran l'economia productiva de Catalunya". Chacón ha esmentat l'entorn global -del Brexit a les guerres aranzelàries- com a gran marc de complexitat en què es mou el teixit productiu català. La consellera ha afirmat que la "inestabilitat política" és fruit de "la incapacitat de resoldre políticament" el conflicte. La consellera ha explicat que la correlació de forces al Parlament de Catalunya respon a "la voluntat dels ciutadans"."A problemes polítics, solucions polítiques", ha assegurat Chacón davant dels empresaris. "Catalunya ha de decidir el seu futur a les urnes", ha afirmat la consellera davant la ministra Calviño i els empresaris. Chacón ha posat en valor la fluïdesa de diàleg entre els actors socials i l'ha posat com a model per resoldre el conflicte polític.La ministra Nadia Calviño ha explicat que és a Catalunya on més ha estat des que és la responsable d'Economia, un senyal, ha dit, de la importància que el govern espanyol dona a les necessitats dels catalans. Ha subratllat la importància que "la investidura es produeixi l'abans possible" perquè serà un primer pas per aconseguir uns pressupostos. La ministra ha reblat que "Espanya necessita un govern com abans millor" i s'ha mostrat confiada en què comparteix amb la consellera "l'aposta en favor de l'economia productiva catalana".Calviño ha insistit en què el govern espanyol aposta fort pel corredor mediterrani i ha anunciat la propera obertura del tram de Vandellòs, que farà que el temps del recorregut entre València i Barcelona es retallarà en mitja hora. La ministra ha repetit la importància que dona l'executiu a l'economia productiva, que s'ha de combinar amb disciplina fiscal i sensibilitat social.El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha posat en valor la presència de la ministra i la consellera i la necessitat de "construir ponts d'entesa" entre el govern espanyol i la Generalitat. El líder patronal ha subratllat que cal evitar que la pressió fiscal recaigui sobre empresaris i autònoms, i una major racionalització dels impostos.Per la seva banda, el president del Cercle d'Economia, Javier Faus, ha defensat el concepte de bicapitalitat, que defensa que Barcelona és l'altra capital d'Espanya. Faus s'ha referit a l'article de Pasqual Maragall "Madrid se va", que era una denúncia de l'aposta egoista de Madrid d'esdevenir una mena de districte federal al marge del creixement de la resta de l'estat. Ha apostat per un model alemany de creixement, que no se centra en un únic pol econòmic.El president de PwC a Espanya, Gonzalo Sánchez, ha presentat l'informe, fruit d'una enquesta a alts directius. Sánchez ha dit que "com a basc", confia en "la fortalesa econòmica catalana, la seva productivitat i dinamisme, el fet de ser referent internacional en escoles de negoci i el molt de talent". Ha reclamat "estabilitat" però per part d'un "govern valent que entengui que calen reformes valentes per equilibrar estat del benestar i creixement".El soci director de PwC a Catalunya, Ignacio Marull, ha presentat les conclusions de l'informe, elaborat a través de 50 entrevistes individuals i 200 enquestes on-line. L'informe -que no és una anàlisi economètrica- apunta a una desacceleració de l'economia catalana amb un creixement el 2019 d'un 1,8% (el 2018 va ser del 3,2%), que podria ser de l'1,6% per al 2020.PwC assenyala que l'impuls de l'economia catalana requereix de la "confiança dels actors socials" i la col·laboració pública-privada. Sobre la "fractura social" i la "polarització", la sortida passa pel diàleg institucional. Hi ha dues obsessions en què els empresaris i directius insisteixen: la seguretat i la mobilitat. La seguretat jurídica és considerada un factor determinant per assegurar el retorn de les empreses que han traslladat la seu.Catalunya és considerada com la comunitat més exportadora d'Espanya, però alhora això fa que pateixi més els efectes d'una desacceleració econòmica. El Brexit i les tensions comercials poden explicar que el PIB creixi per sota del previst. El consum privat continua creixent. En canvi, una dada negativa és la relacionada amb l'ocupació, on tot i la millora, no s'ha recuperat un terç dels llocs de treball perduts amb la crisi. Un element essencial per respondre a aquest repte és la millora del sistema educatiu, que hauria de reforçar la presència de l'anglès i la formació professional.Els directius enquestats reclamen una política de natalitat agosarada que respongui al que ja és una piràmide invertida, amb una població envellida. Sobre infraestructures, reclamen de nou el corredor mediterrani i la connexió ferroviària, però subratllen els resultats excel·lents del port de Barcelona i l'aeroport del Prat.

