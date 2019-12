Puigdemont lamenta que Trudeau consideri un «crim» organitzar un referèndum

L'expresident Carles Puigdemont ha lamentat que el govern de Justin Trudeau al Canadà pugui considerar que organitzar un referèndum d'autodeterminació és un "crim". "Em preocupa que el govern canadenc sembli donar suport aquesta perillosa tesi, tan defensada per l'extrema dreta que, per desgràcia, està guanyant influència a Espanya", assegura en una carta oberta als quebequesos i canadencs.Puigdemont denuncia el vet d'Ottawa a la seva entrada al país, que considera "greument perjudicial per a la mateixa idea de democràcia". "Estic perplex", afirma a la missiva, remarcant que esperava que el Canadà fos més "acollidor" i que impugnarà el cas fins a les últimes instàncies "si cal".Després del segon rebuig a la visita de Puigdemont a finals d'octubre, els seus advocats quebequesos i canadencs el van recórrer a la Cort Federal del Canadà. En el recurs al·leguen que la decisió de denegar-li l'autorització de viatge electrònica (AVE) ha estat "precipitada" i "no respecta la presumpció d'innocència" de Puigdemont.Tot i les crítiques a Ottawa, Puigdemont assegura però, que el Canadà continua sent "un soci valuós per a Catalunya".A més, l'expresident reitera el seu agraïment per la "solidaritat" expressada especialment pel Quebec per "les aspiracions pacífiques i democràtiques del poble català".

