La Fira del Gall de Vilafranca, una tradició nadalenca amb 355 edicions

La 355a edició de la fira viurà un aperitiu el dijous 19 de desembre a les 20 h a l’auditori del Vinseum. Serà amb el pregò que en aquesta ocasió anirà a càrrec de l’actor, guionista i director de teatre, Quim Masferrer.



Per garantir l’aforament permès a l’auditori del Vinseum, totes les persones que vulguin assistir-hi hauran de recollir la seva entrada gratuïta a partir del dia 10 de desembre a l’Oficina de Turisme de Vilafranca del Penedès (màxim 2 entrades per persona).

La Fira del Gall de Vilafranca del Penedès és una autèntica tradició: 355 edicions sent l’únic espai de Catalunya que permet descobrir i gaudir tot el procés de l’aviram: de la criança a la degustació. Tradicional i centenària, la fira manté la seva aposta pel Gall del Penedès amb IGP, la gastronomia d’alta qualitat i els vins de la DO Penedès.Enguany, la Fira del Gall se celebrarà el cap de setmana previ al Nadal. Els dies 21 i 22 de desembre, el Parc de Sant Julià de Vilafranca del Penedès tornarà a ser l’epicentre del principal protagonista de la mostra: el gall del Penedès amb Indicació Geogràfica Protegida (IGP).En l’acte de presentació de les novetats de l’edició 2019, celebrada a la sala Alfons XIII de la Família Torres de Vilafranca del Penedès la regidora de Promoció Turística, Dolors Rius ha assegurat que “La Fira del Gall és tradició, innovació i té el component del factor humà que uneix criadors, cellers i restauradors”. També ha destacat el valor afegit de la fira en l’àmbit de sostenibilitat explicant que “enguany, la fira també es posiciona en l’àmbit de la protecció del territori i la promoció de la sostenibilitat a través de mesures per reduir l’ús de plàstics en la senyalística de la fira i a la mostra gastronòmica.L’alcalde de Vilafranca del Penedès, Pere Regull, ha conclòs l’acte remarcant el valor que suposa la fira per a la promoció del territori, especialment en les dates nadalenques, “Vilafranca es posiciona a tota la comarca i genera atracció gràcies a la seva part més única i romàntica: el Gall del Penedès, la gastronomia de qualitat i els vins de la DO Penedès.”