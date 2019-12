ERC espera que el PSOE comenci a concretar la mesa de negociació

ERC preferiria que la investidura fos després de la vista sobre la immunitat de Junqueras, prevista pel 19 de desembre, i del congrés en què fixaran l'estratègia, que serà el 21 de desembre

En el calendari amb el que somnia Pedro Sánchez falten 15 dies per a la data en què ell voldria que es convoqués el ple d'investidura. Però comença a assumir que la realitat pot alterar les seves expectatives perquè ERC necessita temps. La reunió que l'equip negociador del PSOE mantindrà aquest dimarts amb els republicans serà un nou termòmetre per determinar si els ritmes es compassen o bé la negociació no trobarà desllorigador fins al gener , un escenari que comença a contemplar el president en funcions . Conscients de les presses de Sánchez, els d'Oriol Junqueras esperen que els socialistes esbossin en aquesta trobada la mesa de negociació que demanen.Sotmesos a pressions pels seus respectius espais, els uns busquen una investidura ràpida i, els altres, un espai de diàleg amb garanties. D'aquí ve que, malgrat la urgència exhibida pel PSOE, ERC hagi deixat clar aquest dilluns que prefereix "un bon acord" que no pas un "acord ràpid" . Ha estat el coordinador nacional i vicepresident del Govern, Pere Aragonès, l'encarregat de transmetre aquest missatge a Ferraz just després que els dirigents de la cúpula d'ERC s'hagin reunit a Madrid amb els seus diputats i senadors.Constatat per les dues parts que hi ha voluntat per explorar si hi ha un camí transitable -tant socialistes com republicans consideren que el primer contacte va començar amb bon peu- ara es busquen concrecions. I sembla que aquesta predisposició mútua pot fer que fins i tot els socialistes estiguin disposats a alterar l'agenda inicialment prevista. Així almenys ho ha començat a apuntar el propi Sánchez."Anem a la reunió amb intenció de, com a mínim, començar a concretar les potes de la mesa de negociació", expliquen fonts de la direcció republicana. Sánchez voldria circumscriure l'espai d'interlocució a la comissió bilateral Estat-Generalitat, però ERC reclama una taula específica, com la de fa un any a Pedralbes, per abordar específicament el conflicte. L'objectiu de l'escenificació d'ERC a Madrid era marcar la pauta les hores prèvies a la segona trobada amb la comissió negociadora del PSOE, que es produeix només cinc dies després de la primera.Així doncs, a la reunió d'aquest dimarts, Gabriel Rufián, Marta Vilalta i Josep Maria Jové demanaran entrar al detall de les quatre potes que demanen que tingui la mesa de negociació i que la setmana passada només van exposar sense desenvolupar: que sigui entre governs, sense condicions ni renúncies prèvies, amb un calendari i amb garanties de compliment dels acords. També traslladaran que volen teixir l'acord sense pressions de calendari, una qüestió en què han insistit tant veus socialistes com Podem, que mira de reüll els moviments de Ciutadans demanant ara reunir-se amb Sánchez.Però just la mateixa setmana que el líder del PSOE voldria ser investit, ERC té dues cites clau: el 19 de desembre el Tribunal de Justícia de la Unió Europea decideix sobre la immunitat de Junqueras i el 21 de desembre els republicans tenen el congrés per definir la seva estratègia. La cúpula del partit preferiria afrontar la investidura després d'aquesta setmana clau per a ells. Volen un conclave el màxim de pacificat possible donades les circumstàncies i són també conscients que es podria obrir un escenari inèdit en cas que es determinés que el seu líder tenia immunitat des del moment en què va ser escollit eurodiputat. La defensa interpreta que, en aquest supòsit, Junqueras hauria de ser posat en llibertat a l'espera d'un suplicatori del Suprem que s'enviaria al Parlament Europeu. Sánchez comença a assumir que potser haurà d'ajornar uns dies o setmanes el pel d'investidura . "Nosaltres volem que hi hagi un govern quan abans millor. No li vull posar cap data. No sé si serà el 12 de desembre, el 20 de desembre o el 8 de gener. No ho sé", ha assegurat. En tot cas, s'ha compromès a evitar unes terceres eleccions, una "responsabilitat" que considera que hauria de ser compartida també pel PP, a qui li ha tornat a reclamar l'abstenció.Més enllà del xoc d'interessos en les dates, el "bon acord" que reclama Aragonès passa perquè a l'espai per abordar el conflicte cadascuna de les parts pugui explicar sense vetos quin és el seu projecte. ERC vol tenir les mans lliures per plantejar l'autodeterminació encara que el PSOE hagi dit, per activa i per passiva, que no pensa acceptar-la sota cap concepte. Després que aquest cap de setmana algunes informacions de mitjans estatals hagin apuntat que els socialistes oferiran desplegar l'Estatut i més inversions per apaivagar la crisi amb Catalunya, Aragonès ha subratllat que el problema no és competencial, sinó "de sobirania".Que, malgrat la discrepància irreconciliable sobre aquesta qüestió, no existeixi un veto verbal a l'autodeterminació és cabdal per als de Junqueras. Especialment a l'hora de justificar dins de l'independentisme el possible canvi d'un vot en contra de Sánchez a una abstenció a la investidura. Ja fa dies que ERC avisa que pensa fer valer la força dels seus 13 diputats, que són clau perquè prosperi l'entesa PSOE-Podem, i que, per tant, l'abstenció només es donarà si detecten una voluntat "honesta i sincera" dels socialistes per canalitzar políticament el conflicte.Sotmesos a la pressió d'una part de l'independentisme que considera que no hi ha res a negociar amb Sánchez, ERC respira alleugerida perquè també Junts per Catalunya es reunirà aquest dimarts amb el PSOE. Els de Laura Borràs comparteixen que un format de negociació com el de Pedralbes seria un pas per intentar abordar el conflicte, però exigeixen que el president de la Generalitat, Quim Torra, sigui reconegut com a interlocutor. Tant Borràs com Míriam Nogueras es reuniran amb l'equip encapçalat per la portaveu socialista, Adriana Lastra, per exposar la seva reclamació. "Fa temps que no es produeix una reunió així, anem a oferir solucions polítiques a un conflicte polític", asseguren fonts del grup de Borràs.En tot cas, el PSOE no té cap intenció de seduir JxCat de cara a la investidura. És més, els socialistes assenyalen directament Aragonès com el seu principal interlocutor especialment pensant en les futures eleccions catalanes. Paradoxalment, aquest és el mateix escenari en el qual es fixa ERC per anar amb peus de plom en la negociació amb els socialistes. Els republicans no renuncien, de fet, a què finalment els de Borràs -que no tenen una posició monolítica- acabin abstenint-se a la investidura.

