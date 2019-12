Sánchez s'obre a rebre Arrimadas en els propers dies

El president espanyol en funcions i líder socialista, Pedro Sánchez, s'ha mostrat predisposat a mantenir una reunió amb Inés Arrimadas en els propers dies, dins de les converses entre forces polítiques de cara a la investidura. Ha estat una resposta ràpida a la carta que avui ha enviat la dirigent de Ciutadans a Moncloa reclamant una trobada a tres entre Sánchez, el líder del PP, Pablo Casado, i ella per teixir una gran aliança entre els tres partits.Arrimadas ha proposat en la missiva un gran acord constitucionalista que sumaria 221 diputats al Congrés. Però això implica que Pedro Sánchez rebutgi governar amb Podem i trenqui els ponts que ara està intentant refer amb les forces independentistes, especialment amb ERC.Inés Arrimadas ha definit aquesta hipotètica suma de 221 escons de "constitucionalista i moderada" i l'ha presentada com la millor opció per evitar un nou executiu amb Podem, que ha titllat de "pacte de l'insomni" perquè "no deixaria dormir el 95% dels espanyols".La dirigent de Ciutadans, una de les poques figures del partit que ha aconseguit mantenir el seu escó després del desastre electoral del 10-N, es postula per ser elegida nova líder de la formació espanyolista en el congrés que se celebrarà el mes de març. De moment, ja ha aconseguit aparèixer com la més probable successora d'Albert Rivera, però amb un grup parlamentari que ha passat de 57 a 10 diputats.

