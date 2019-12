Autobusos de Barcelona testen un sistema que avisa el conductor de possibles col·lisions

Ajuntament de Barcelona i la Direcció General de Trànsit (DGT) han posat en marxa un projecte de tecnologia d'assistència a la conducció que prediu el 80% dels possibles errors dels conductors per evitar col·lisions i atropellaments.De moment el sistema s'ha instal·lat a 300 vehicles de repartiment i a 85 autobusos de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). Una càmera frontal capta els moviments que es produeixen al voltant del vehicle i a través de senyals acústiques i lluminoses avisa el conductor de les possibles col·lisions. La previsió és que el 2020 siguin més de 700 els autobusos de TMB que disposin d'aquest sistema.El projecte s'anomena Autonomosu Ready Spain i segons xifres de l'Ajuntament i de TMB ha evitat 668 atropellaments de ciclistes i vianants durant els dos mesos que fa que funciona a la ciutat.L'objectiu és equipar amb aquesta tecnologia 5.000 vehicles en tres anys per tal d'obtenir patrons de risc basats en el comportament estadístic dels diferents tipus d'usuaris i, en especial, dels conflictes generats per la convivència de vehicles de diferents característiques,

