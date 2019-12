Les fundacions incrementen un 87% el personal contractat a Catalunya en una dècada

Les fundacions han passat de tenir a 44.231 empleats a Catalunya, el 2018, a ocupar 82.688 persones, el 2017. Ho assenyala l'informe "Fundacions, un sector econòmic", presentat aquest dilluns per la Coordinadora Catalana de Fundacions i que, per primer cop, posa números al pes d'aquest tipus d'organitzacions pel que fa a l'economia i l'ocupació.Una de les conclusions és que el 2,5% dels empleats del país ho estan en una fundació, un percentatge molt superior a l'1,3% del 2008. I és que, mentre la majoria d'empreses retallaven personal durant la crisi, les fundacions han incrementat les plantilles en un 87% en aquest període. A més de les persones assalariades, n'hi ha 41.853 més que, de forma voluntària, fan feina per aquestes organitzacions, cosa que eleva la suma a un total de 124.541 persones implicades en alguna fundació de forma retribuïda o no.L'estudi també destaca que el valor afegit brut (VAB) de les fundacions és de 3.274 milions, l'equivalent a l'1,52% del VAB total de Catalunya. Un pes molt similar al que té el sector de l'energia elèctrica i el gas (3.265 milions) i nítidament per sobre del de l'aigua (853 milions), la recerca i el desenvolupament (1.189 milions) o les activitats de serveis socials (2.236 milions).El 81% d'aquests recursos, a més, es destinen a remunerar el personal, mentre que un 7,9% ajuda a projectes d'altres entitats. Tot i això, pel que fa als ingressos, més de dos terços arriben de vendes i prestacions de serveis propis (68%). Pel que fa al terç que falta, un 32% són donacions privades, un 46% subvencions de la Generalitat, i un 22%, ajudes d'altres ens.El nombre de fundacions ha crescut molt també els darrers anys, passant de 1.002 el 1996 a 1.480, l'any 2000, i a 2.589, el 2018. D'aquestes, quasi la meitat són culturals, un 40% són assistencials, un 8% són docents i un 3%, científiques. Des del canvi de segle, però, les que més han augmentat són les assistencials, que quasi s'han doblat. A nivell territorial, a més, la meitat estan a Barcelona, mentre que la resta estan distribuïdes per totes les comarques, sobretot al Vallès Occidental (198), el Baix Llobregat (117), el Maresme (99) i Osona (89).Les fundacions són entitats sense ànim de lucre, amb els objectius determinats pel fundador, però sense que el puguin beneficiar a ell directament. Aquest informe, però, ha pogut incorporar tan sols les fundacions registrades en el Protectorat de Fundacions de la Generalitat, excloent aquelles que, tot i actuar a Catalunya, presenten els comptes al Protectorat de Fundacions estatal del ministeri de Justícia o, en el cas de les fundacions canòniques, als corresponents arquebisbats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor