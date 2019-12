El Govern recorrerà la suspensió de les delegacions a l'exterior

El Govern recorrerà al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) la suspensió dels decrets per crear delegacions catalanes a l'Argentina, Mèxic i Tunísia, segons ha avançat Europa Press i ha pogut confirmarFonts de la conselleria d'Acció Exterior han explicat que presentaran primer una petició d'aclaració davant del TSJC per la suspensió i, quan el tribunal resolgui, interposaran un recurs de reposició. Així mateix, han apuntat que els delegats a l'exterior en aquests tres països estan suspesos, però no cessats.El conseller Alfred Bosch ha intervingut aquest dilluns durant la Comissió Interdepartamental d'Acció Exterior per fer balanç de l'actuació del Govern en aquest àmbit. Bosch ha qualificat d'"inacceptable" la decisió del TSJC de suspendre els tres decrets després del recurs presentat pel Ministeri d'Assumptes Exteriors, que fins la setmana passada encara pilotava Josep Borrell. El conseller ha lamentat que el govern espanyol prejutgi amb aquests recursos l'acció exterior del Govern.El govern de Pedro Sánchez va demanar la suspensió de les delegacions per evitar "prejudicis de difícil o impossible reparació a la imatge d'Espanya i a la política exterior de l'Estat" arran de les actuacions d'altres delegacions suposadament contràries als principis d'unitat d'acció exterior, lleialtat institucional, coordinació i cooperació.El conseller Bosch ha assegurat que tot plegat és una "croada" contra la llibertat de pensament i l'exercici de drets polítics de la Generalitat, i ha defensat que l'acció exterior del Govern és lleial, legítima, obligada i necessària. "La continuarem fent malgrat els obstacles que ens posen", ha deixat clar, recordant que la llei catalana d'acció exterior no ha estat impugnada. En la mateixa línia, Bosch ha reiterat que la suspensió de les delegacions del Govern és "un dels atacs més greus" contra l'administració des de l'aplicació del 155.

