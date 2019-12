Govern i els comuns negocien crear un tram de l'IRPF per a les rendes de més de 90.000 euros

El Govern i els comuns negocien de cara als pressupostos de la Generalitat del 2020 crear un nou tram de l'IRPF per a les rendes superiors als 90.000 euros, a les quals se'ls aplicaria un tipus del 23,5%, segons han explicat a Europa Press fonts pròximes a la negociació.D'aquesta manera, es vol reduir el salt que hi ha actualment entre les rendes a partir dels 53.000 euros, a les quals se'ls aplica un tipus del 21,5%, i les de 120.000, per a les quals s'està negociant augmentar el tipus aplicable del 23,5% actual al 25,5%, segons les mateixes fonts.Per altra banda, no es faria cap modificació del tram corresponent a les rendes a partir dels 175.000 euros, a les quals actualment s'aplica un tipus del 25,5%. Fonts de la Generalitat han explicat a Europa Press que segueixen treballant en aquest "preacord", i que també es vol actuar sobre els trams baixos de l'IRPF per reduir la pressió fiscal, si bé no està tancat.A finals d'octubre, el Govern i els comuns van començar a materialitzar alguns avenços en la negociació dels comptes en el capítol de fiscalitat, abordant llavors la modificació de l'IRPF i també la de l'impost de successions i donacions, últim punt de fricció que va impedir l'acord en els darrers pressupostos, ja que la proposta de l'executiu de Quim Torra no va satisfer les reivindicacions dels comuns.Un altre dels tributs que estan sobre la taula de negociació i que apareixeran en el projecte de comptes catalans per al 2020 són els impostos verds. A més, des del Govern ja es va avançar que el nou projecte de pressupostos inclouria una rebaixa del 30% de les taxes universitàries, una rebaixa que seria lineal, és a dir, que s'aplicarà en tots els trams, tenint en compte que aquesta reducció ja s'aplicava per als dos trams més baixos.El Govern i els comuns van pactar "intensificar les reunions" amb l'objectiu de tenir els comptes aprovats el més aviat possible i segueixen com a base la proposta de resolució dels comuns que el Parlament va aprovar el passat 26 de setembre, durant l'últim debat de política general.Aquesta proposta de resolució reclamava a la Generalitat "impulsar una reforma fiscal progressiva" que modifiqui la fiscalitat en l'IRPF i l'impost de successions, un text al quan van donar suport els dos grups que formen part del Govern, ERC i JxCat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor