Neix Els Músics, un producte que agrupa 490 explotacions catalanes de llet, mel i fruita seca

Més de 490 productors agroalimentaris catalans s'han unit per oferir un nou concepte d’economia cooperativa agrària: Els Músics. Un nou projecte cooperatiu que vol col·laborar amb el creixement del sector primari català, fomentar els productes de proximitat i de qualitat, així com la tradició gastronòmica del país.La iniciativa, d’un clar esperit cooperatiu, compta amb la participació de Llet Nostra , Muria, Infrusec i Masachs. Llet Nostra la formen 140 petites i mitjanes explotacions ramaderes familiars de tot Catalunya; Infrusec agrupa 350 productors de fruita seca de les comarques de Tarragona; Muria són apicultors del Perelló (Terres de l’Ebre) des de fa sis generacions, i Masachs és productor de mató des de fa més de 30 anys.Segons la consellera Teresa Jordà, que va assistir a la presentació d'Els Músics, “iniciatives com aquestes posen en valor la tasca del primer sector català que desenvolupa el territori, fixa la població al món rural, garanteix la conservació del paisatge i fomenta les tradicions agroalimentàries catalanes”.Per la seva banda, Gabriel de Mariscal, director general de Llet Nostra i coordinador del projecte col·laboratiu destaca que “les quatre entitats involucrades comparteixen els valors de cooperació, proximitat, qualitat, humilitat, treball i tradició”.El conveni s’ha treballat amb l’aportació i assessorament de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), entitat reconeguda dins l’àmbit cooperatiu del sector primari català. Per això, Els Músics, es podran trobar a les seves agrobotigues repartides per tot Catalunya. També es trobaran a altres botigues i establiments de cadenes de supermercats de proximitat que aposten per la proximitat.Avalats per l’Institut Català de la Cuina, són una reinterpretació de les postres de músic, presents en el Corpus del Patrimoni Culinari Català. Estan elaborats a partir de productes naturals i poc processats i permeten el consum integrat en un estil de vida saludable, modern, amb aliments equilibrats i de qualitat.Els Músics uneixen fruita seca, mató i mel de primera qualitat amb un alt valor nutricional i equilibrat, que convida a gaudir d’un moment de pausa per degustar els sabors de la terra.Els tres aliments són productes típics de la tradició culinària catalana, que forma part del sistema culinari mediterrani i la dieta mediterrània com a estil de vida, altament complementaris.La seva presentació permet mantenir els tres ingredients (fruita seca, mató i mel) separats. Així conserven les seves qualitats organolèptiques originals fins al moment del consum.Aquesta nova proposta de postres és ideal per consumir a qualsevol lloc i moment, sense renunciar a la qualitat, el sabor i la tradició i que serà apreciada pel consumidor que busca productes saludables i de proximitat.

