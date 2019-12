«Incloure tres reines magues a les cavalcades enriqueix la tradició popular»

El municipi d'Albesa (la Noguera) tindrà enguany una cavalcada especial amb tres reis i tres reines . El col·lectiu de joves d'aquesta la localitat ha decidit fer aquesta proposta al consistori i a la parròquia, que ho ha vist amb bons ulls; "La figura de la dona ha estat present sempre i de manera important a l'Església, i que ara se sumin tres reines enriqueix la tradició popular", assegura el rector de la localitat, Alfons Velásquez.En declaracions a aquest diari, el capellà apunta que l'Església ha d'estar "en sintonia amb els nous temps" i assegura que la figura femenina encaixa bé en una cavalcada. "La tradició es va configurant amb els anys, i de la mateixa manera que s'hi van incloure patges, que no surten als textos bíblics, també s'hi poden introduir reines", diu el mossèn.En aquest sentit, es remet a la Bíblia per indicar que no s'hi concreta el gènere dels "savis" d'Orient que van anar a adorar l'infant Jesús a Betlem. "Diu que eren savis, però no que eren tres ni que fossin homes", explica el sacerdot. De fet, es dedueix que eren tres pels regals que s'esmenten. Or, encens i mirra.D'aquest relat s'extreu el nombre i també que eren reis, ja que els obsequis eren propis de reialeses. Aquest apunt es rebla als textos d'Isaïses, que al capítol 60 parla dels savis d'Orient com a "reis".

