Més policia al carrer durant la campanya de Nadal a Barcelona

Fins al 12 de gener la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra incrementaran el patrullatge a Barcelona coincidint amb la campanya comercial de Nadal. Precisament, l'objectiu dels dos cossos és prevenir els furts en les zones de la ciutat on hi ha més aglomeracions durant les festes nadalenques.L'acció de la policia tindrà com a escenaris els principals eixos comercials de la ciutat així com els mercats a l'aire lliure, com el de Santa Llúcia o el de la Gran Via. A banda d'evitar furts, la voluntat de Mossos i Guàrdia Urbana és fer incrementar la "percepció de seguretat" de les persones que vagin a fer compres, segons la intendent dels Mossos i coordinadora de seguretat ciutadana a Barcelona, Sílvia Catà.Catà ha donat totes les explicacions de l'operatiu extraordinari en una atenció als mitjans aquest dilluns al matí a la rambla del Poblenou, acompanyada del portaveu de la policia municipal Jordi Oliveras.Els dos cossos policials incrementaran les unitats de patrullatge i també els binomis policials, aquelles aptrulles formada per un agent de cada cos. Els agents seran presents als principals eixos comercials uniformats i també de paisà i ho seran a tots els districtes de la ciutat, tot i que posaran el focus sobretot a l'Eixample i Ciutat Vella.El dispositiu extraordinari també se centrarà en la investigació per evitar les estafes per internet, en una època de l'any en què s'incrementen les compres a través de la xarxa.A més de prevenir els furts, el dispositiu també es marca com a meta fer compatibles l'oci nocturn i el descans dels veïns. Oliveras ha avançat que la Guàrdia Urbana incrementarà les inspeccions a locals d'oci per comprovar que reuneix les condicions necessàries que garanteixin la seguretat dels usuaris.A més, la nit de Cap d'Any els Mossos i la Guàrdia Urbana sumaran esforços per prevenir les actituds incíviques a la via pública.El desplegament d'unitats policials per fer controls de trànsit també s'incrementarà durant aquesta campanya de Nadal.Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana faran més controls d'alcoholèmia i consum de drogues i seran presents a més punts de la ciutat.Els dos cossos policials fan una crida a prioritzar l'ús del transport públic al del vehicle privat durant les festes de Nadal.

