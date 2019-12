Un home mata la seva parella al Prat de Llobregat i s'entrega

Un home ha matat la seva parella al Prat de Llobregat i s'ha entregat després a la comissaria dels Mossos d'Esquadra del municipi, segons fonts policials. L'autor de l'homicidi, un home de 44 anys i nacionalitat espanyola, s'ha lliurat voluntàriament quan ja s'havia localitzat el cadàver de la dona amb signes de violència aquest dilluns al matí en un pis del carrer Barcelona, han concretat les mateixes fonts.La Policia Local ha alertat els Mossos de la troballa del cos cap a les 10 hores. El jutjat del Prat en funcions de guàrdia ha aixecat el cadàver. No hi ha antecedents judicials de violència entre la parella. La jutgessa ha requerit la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) perquè s'ocupi dels fills de la parella, que són menors.Es tracta de la novena víctima per violència masclista de l'any a Catalunya.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor