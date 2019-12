ERC avisa el PSOE que el problema és «de sobirania» i no d'un nou Estatut

ERC ha advertit aquest dilluns al PSOE que en les negociacions no persegueix ni un nou Estatut ni més inversions. Des de Madrid i després de reunir-se amb els diputats del Congrés i els senadors, el coordinador nacional dels republicans i vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha subratllat que el conflicte polític pivota en què Catalunya "vol decidir lliurement el seu futur polític" i que, per tant, el problema és "sobre la sobirania" i en cap cas competencial.Aragonès ha volgut deixar clar que a la mesa de negociació que demanen a canvi de l'abstenció a la investidura de Pedro Sánchez ERC plantejarà, de nou, el dret a l'autodeterminació, que el PSOE ha insistit sempre que és un mur infranquejable. El líder republicà extramurs ha fet aquestes declaracions després que El País hagi publicat que la intenció dels socialistes és oferir desenvolupar l'Estatut que va ser escapçat pel Tribunal Constitucional i un augment de les inversions.En tot cas, les converses per a la investidura se situen en una fase prèvia a la d'abordar el conflicte de fons. Els republicans demanen una mesa de negociació en la qual puguin desenvolupar quin és el seu projecte sense que se'ls veti la possibilitat de fer-ho. "És moment d'obrir una etapa de diàleg i de negociació", ha assegurat Aragonès, que ha afegit que en les pròximes setmanes es veurà també si el PSOE està disposat a obrir o no una negociació "honesta i sincera" per afrontar el conflicte polític.Els republicans han insistit que la seva voluntat és treballar perquè es pugui produir un acord "sòlid" amb el PSOE i ja ha precisat que de vegades aquest objectiu és "inviable amb què sigui ràpid", amb la qual cosa han tornat a insistir que no tenen pressa perquè la investidura sigui abans de Nadal, com voldria Sánchez. "És preferible un bon acord que un acord ràpid", ha dit Aragonès. També Gabriel Rufián ha insistit en aquesta qüestió: "Entenem que necessitem construir un bon instrument, un camí que és incompatible amb les presses". En tot cas, ha afegit, no es dilatarà "artificialment" cap negociació ni entraran a "taquigrafiar" el contingut de les reunions per no trencar-les.Rufián ha considerat també "positiu" que el PSOE es reuneixi aquest dimarts amb Junts per Catalunya just abans d'afrontar la segona trobada amb l'equip negociador d'ERC al Congrés. Sobre les votacions que es produiran demà per escollir la presidència i la mesa del Congrés, així com la del Senat, Rufián ha precisat que ERC mai ha participat d'aquest tipus d'eleccions. Ha lamentat, però, que Vox acabi tenint representació a l'òrgan de gestió de la cambra baixa.

