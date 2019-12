Felip VI entrega un premi a una vinyeta sobre el delicte d'odi ja arxivat de l'IES El Palau

Estoy emocionado por el premio Mingote, y la satisfacción es mayor porque haya sido por esta viñeta. pic.twitter.com/5wxGD1F1PZ — Jose María Nieto (@HUMORJMNIETO) June 18, 2019

El rei Felip VI i la reina Letícia entregaran aquest dimarts el premi Mingote, atorgat pel diari, al ninotaire Jose María Nieto per una vinyeta que criminalitzava els professors de l'IES El Palau de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat) acusats d'humiliar fills de guàrdies civils. Les denúncies, presentades poc després de l'1-O, han quedat totes en no-res. El jutge en va tombar cinc poc després d'obrir la investigació a instàncies de la Fiscalia el 2018 i aquest estiu s'han arxivat la resta , després que no trobés indicis suficients ni d'un delicte d'odi, ni de discriminació ni contra la integritat moral.L'va publicar la vinyeta a finals d'abril del 2018 , en el moment més calent del cas, amb l'Estat atiant el conflicte a les aules i amb la indignació de molts professors per la "criminalització" de l'escola catalana. La secciód'aquell dia portava per títol Que levanten la mano los hijos de Guardia Civil i hi apareixia un alumne, amb llàgrimes als ulls, assegut al seu pupitre, amb la mà alçada. La seva ombra projectava l'Estàtua de la Llibertat. Des de l'unionisme es va utilitzar el dibuix per atacar reiteradament l'independentisme.El premi que Nieto rebrà de mans de Felip VI destaca que la seva vinyeta reconeix "l'evocació de la lluita per la llibertat de tots que fa el benemèrit cos" . En resposta a les preguntes de, la Casa Reial s'espolsa les puces argumentant que els reis "sempre entreguen" els premis de periodisme de l'ABC i que "no participen" en la tria dels guanyadors."És la decisió d'un jurat", responen fonts de la Zarzuela, malgrat saber que ha quedat desmentit tot allò que evoca el dibuix: que els professors humiliessin fills d'agents de la Guàrdia Civil després del referèndum.Diverses famílies de l'institut van denunciar professors per violentar fills d'agents de l'institut armat després de l'1-O. Segons les denúncies, els comentaris contra aquests alumnes es van produir durant debats a l'aula sobre com s'havia desenvolupat la jornada de votació. La Fiscalia va demanar obrir una investigació contra nou mestres.En aquell context, el govern de Mariano Rajoy va abanderar el suport a les famílies dels estudiants tot alimentant el relat que els docents formaven part de l'engranatge de la maquinària independentista. El clímax va arribar per la reunió de dos secretaris d'Estat i qui en aquell moment era delegat de l'executiu espanyol a Catalunya, Enric Millo, amb els pares guàrdies civils de l'institut per "estar al seu costat" i "transmetre'ls tot el suport". Tot plegat, sense haver contrastat els fets amb la direcció del centre o els professors assenyalats.Tots estaven acusats de delictes d'odi i contra la integritat moral. L'Associació espanyola de la Guàrdia Civil va presentar un recurs davant l'Audiència de Barcelona refusant l'arxiu, com també ho va fer el ministeri fiscal.A banda, el jutjat d'instrucció número 3 de Martorell va arxivar un cas paral·lel en què s'investigava un altre docent del Palau. En aquella causa, el jutge volia esclarir l'actuació del professor en una assemblea en què els alumnes votaven secundar la vaga general d'estudiants contra l'actuació policial de l’1-O. Un dels joves va assegurar que el professor havia demanat que aixequessin el braç aquells alumnes que fossin fills d'agents de la Guàrdia Civil. El jutge, però, va constatar incongruències en el relat del noi quan el va citar a declarar i va tancar el cas.

