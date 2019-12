Cs denuncia Torrent a la Fiscalia per permetre la votació de la resolució parcialment suspesa pel TC

Ciutadans ha registrat a la Fiscalia Superior de Catalunya una denúncia contra el president del Parlament, Roger Torrent, per haver permès el debat i votació de la resolució pactada conjuntament entre JxCat, ERC i la CUP que el Tribunal Constitucional (TC) va anul·lar parcialment i que els partits independentistes van modificar a través d'esmenes.Així ho han explicat aquest dilluns fonts de la formació taronja a l'ACN. El text que es va debatre i votar finalment al ple, que pretenia ser la resposta de les tres formacions a la sentència del Tribunal Suprem sobre el referèndum de l'1 d'octubre de 2017, rebutjava la "censura" del Constitucional i reprovava la monarquia, una qüestió sobre la qual el TC ja s'havia pronunciat en contra. El text, firmat pel president de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, i per la portaveu del partit, Lorena Roldán, recopila les providències i advertiments que la Mesa del Parlament i el secretari general de la cambra van rebre sobre la tramitació de la proposta de resolució en qüestió, així com de la suspensió que el mateix TC havia acordat. La cort de garanties també havia requerit la Mesa perquè "impedís o paralitzés qualsevol iniciativa que suposi ignorar o eludir la suspensió".Cs posa com a antecedents l'estira-i-arronsa que va generar una moció de la CUP que feia uns plantejaments similars i acusa Costa, Campdepadrós i Delgado –que justament la setmana passada va renunciar a continuar com a secretària quarta de la Mesa– d'"incomplir els requeriments de col·laboració amb el TC" i creu que són "subjectivament imputables" perquè "han sigut plenament conscients de la manifesta il·legalitat dels actes". Per tot plegat, insta la Fiscalia a investigar i perseguir els "il·lícits penals" que puguin haver comès en haver permès que la resolució esmenada arribés al ple i s'aprovés.

