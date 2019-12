El PSC admet que hauria volgut que Cruz repetís com a president del Senat

En la primera roda de premsa després de conèixer-se el relleu de Manuel Cruz a la presidència del Senat , el secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa, ha reconegut aquest dilluns que als socialistes catalans els hauria agradat que el filòsof continués al capdavant de la Cambra Alta, però "una legislatura és una nova etapa".Cruz va ser un dels protagonistes de la campanya dels socialistes catalans a les darreres eleccions espanyoles i haurà estat un dels presidents del Senat més breus. El reemplaçarà la fiscal especialitzada en violència de gènere Pilar Llop, en una legislatura en què es preveu que el Ministeri d'Igualtat quedi en mans d'Unides Podem si tira endavant el govern de coalició entre socialistes i morats."El president del govern ha fet una proposta diferent donant protagonisme a les polítiques d'igualtat", ha afirmat, i ha destacat que Cruz "està cridat a desenvolupar responsabilitats importants", en una compareixença en què també ha insistit en la necessitat que el president espanyol, Pedro Sánchez, rebi el suport de totes les forces progressites per ser investit.La ponència del Congrés del PSC ha estat un altre dels temes de la roda de premsa setmanal del partit. La portaveu parlamentària del PSC, Eva Granados, ha explicat que el document que es debatrà contindrà propostes per "descol·lapsar" els serveis públics, mesures per la transició ecològica i iniciatives feministes. A més, ha assegurat que "és el moment" que la formació governi Catalunya.El dia abans de la constitució de les Corts, Illa ha defensat que l'única opció és que es constitueixi un govern "progressista". Ha subratllat la importància de la Cimera del Clima que ha començat aquest dilluns a Madrid i s'ha felicitat perquè hi participi l'eurodiputat del PSC Javi López els dies 9 i 10.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor