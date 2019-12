Els comuns augmenten la pressió sobre ERC perquè permeti la investidura de Sánchez

Jéssica Albiach: "Hi ha enemics d'aquest govern, no només poders financers, també barons del PSOE

Els comuns augmenten la pressió sobre ERC perquè donin suport a la investidura de Pedro Sánchez. Ho ha fet la presidenta de Catalunya en Comú al Parlament, Jéssica Albiach, emplaçant ERC a decidir si està "per la línia de Joan Tardà o per la línia del bloqueig" en una entrevista a RAC 1 i ho ha fet també el portaveu del partit, Joan Mena, que aquest dilluns ha demanat que es prioritzin els interessos dels catalans per sobre dels "partidistes".Albiach ha insistit que ERC ha de decidir "si vol ser una eina a favor de el desbloqueig i part de la solució o el contrari" perquè, segons la seva opinió, el seu discurs va en un sentit i els seus fets fets per un altre. "No m'agradaria que ERC estigués més preocupada pel relat que pel contingut", ha recalcat Albiach, que ha reivindicat que els comuns han arrossegat Sánchez a parlar de diàleg.Després d'assegurar que tenen la sensació "que les coses comencen a anar bé", ha defensat que l'única manera de desbloquejar el conflicte català és a través d'una taula de diàleg, i ha advertit que l'alternativa a un govern de coalició entre el PSOE i Unides Podem seria un altre en què els socialistes negociessin amb PP i Cs.Mena, per la seva banda, ha insistit que aquesta setmana que comença és "fonamental" perquè prosperi la investidura i ha volgut recordar a ERC que perquè hi hagi diàleg per solucionar el conflicte polític –que ha insistit que és la seva prioritat- primer cal que hi hagi un govern a l'Estat. A més, ha dit tant als republicans com a JxCat que segons el CEO bona part dels seus votants també pensen que un executiu de PSOE i Unides Podem és "la millor opció" ara mateix.A més de demanar calma perquè les negociacions fructifiquin, Albiach ha subratllat que pressionaran perquè qüestions com la regulació del preu de l'habitatge estigui sobre la taula: "Hi ha enemics d'aquest govern, no només poders financers, també barons del PSOE i els expresidents del govern Felipe González i José María Aznar, que no volen que en aquest país es facin polítiques públiques en favor dels ciutadans ".Sobre la negociació dels pressupostos de 2020 amb el Govern, ha avisat que és una negociació complexa en què, de moment, han arribat a un preacord en l'àmbit fiscal, sobretot en fiscalitat verda, però que estan lluny en altres qüestions com escoles bressol, habitatge, lluita contra la violència masclista i transport públic.

