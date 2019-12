Un municipi lleidatà farà una cavalcada amb sis reis: tres mags i tres magues

El municipi d'Albesa, a la comarca de la Noguera, tindrà reis mags per duplicat en la propera cavalcada, en comptes dels tres habituals (Melcior, Gaspar i Baltasar).En concret, seran tres homes i tres dones les que faran de mags i magues després que el consistori hagi acceptat la proposta del col·lectiu de joves del poble que s'encarrega d'aquest esdeveniment.L'ajuntament ha avalat la idea, segons explica Segre, així com també el rector de la parròquia, que assegura que als textos bíblics no s'especificava si els savis que van anar a veure Jesús eren dones o homes

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor