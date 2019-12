Tardà, Fernàndez i Sabater seran alguns dels ponents de la cimera de l'esquerra sobiranista

El Fòrum Republicà del Sobiranisme Progressista ha presentat aquest dilluns el programa de debats, els ponents i més detalls de la Convenció 14D. Definir quins han de ser els següents passos a fer en el procés sobiranista des del punt de vista de l'esquerra és l'objectiu de la cimera, prevista pel 14 de desembre de 10 a 18h al Campus Ciutadella de la UPF i en la qual s'han implicat fins a 25 organitzacions i entitats d'aquest espai ideològic.Quan falten dues setmanes per a la cimera, els impulsors detallen el format, l'agenda i els ponents que hi intervindran. Entre els dirigents de l'espai que hi participaran hi ha l'exdiputat d'ERC Joan Tardà, l'exlíder de la CUP David Fernàndez o l'exalcaldessa de Badalona Dolors Sabater. També la secretària adjunta d'ERC, Marta Vilalta; el diputat de la CUP al Congrés Albert Botran i la diputada de Junts per Catalunya al Parlament Salwa El Gharbi. En total, unes 25 organitzacions i entitats s'han implicat en la trobada.El militant de Poble Lliure Xavi Oca ha anunciat les tres línies que marcaran la cimera de l'esquerra sobiranista: llibertats republicanes, drets universals i una estratègia unitària republicana.Pel que fa a les "Llibertats republicanes", Xavi Oca ha remarcat que per les entitats convocants és un dels "trets diferencials" del projecte republicà, ja que ha de ser "la contraposició de la deriva autoritària que pateix, no només Catalunya, sinó bona part del món". Amb el segon, ha destacat la importància de "no desentendre's de la realitat actual del que és la pobresa, la crisi climàtica i un model econòmic que no dóna resposta a les necessitats de la humanitat i perpetua la socialització del patiment".Un dels trets diferencials importants és també l'estratègia d'una república unitària. En aquest sentit, Oca ha explicat que "totes les persones també hem de discutir el fet de com arribar-hi i com concretar els objectius" i, sobretot, "com desplegar una acció coordinada per no trobar-nos amb la diferència entre la unitat de la resposta ciutadana i la manca de línies d'acció comuna a escala institucional".Aquests tres eixos comptaran amb la participació de 32 persones de la vida política, social i sindical. El diputat d'ERC al Parlament, Ruben Wagensberg, la senadora d'ERC, Elisenda Pérez i la diputada de Junts per Catalunya al Parlament Salwa El Gharbi seran alguns dels ponents polítics convidats a l'acte.Des del món local, es comptarà amb la presència de l'exalcalde de Cerdanyola i membre de Guanyem, Carles Escolà, i l'exalcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, entre d'altres persones. Representants dels moviments socials també tenen un racó en aquesta cimera i alguns d'ells són Marc Sallas o Xavier Díez, del món sindical, i Lucia Aliagas, del moviment juvenil.La diputada per Junts per Catalunya, Aurora Madaula, ha assenyalat el seu objectiu d'aconseguir paritat i pluralitat en la llista dels ponents convidats. "Hem volgut reflectir la gran transversalitat del que és el moviment progressista i el republicanisme català", ha afegit. En aquest aspecte, ha remarcat que també és "un espai nou on ens hem de sentir tots representats, no només des de les organitzacions polítiques sinó també des de les socials i sindicals".Des de les entitats participants han remarcat que aquesta llista segueix oberta, tant en ponents com en organitzacions que vulguin formar part de la cimera.El diputat d'ERC al Congrés, Joan Josep Nuet, ha presentat el manifest de la cimera - es llegirà el 14 de desembre -, que ha qualificat de "punt de partida del nostre posicionament polític". La seva "visió del món", com remarca el diputat, passa per un posicionament republicà, sobiranista i progressista, i són "les característiques que defineixen aquest manifest".Seguint aquesta línia també ha afegit que, en ell, defensen l'amnistia dels presos, perquè "la repressió segueix", la defensa del dret de l'autodeterminació, que és "fonamental i medul·lar per trobar solucions polítiques", i "l'aposta clara de la república catalana com a forma d'articular les voluntats de canvi que vol la societat catalana".Preguntat per si han parlat i contactat amb organitzacions de fora de Catalunya, Nuet ha respost que estan oberts a què "les organitzacions republicanes catalanes puguin establir diàleg amb els pobles de l'estat". En aquest sentit, ha remarcat que l'objectiu comú és "acabar amb la monarquia borbònica que persegueix els interessos de les classes populars, tant de Catalunya com d'Espanya".

