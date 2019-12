El dret a decidir marca les diferències entre Bildu i PNB per l'Estatut basc

Després de mesos de negociacions, no ha estat possible l'acord entre PNB i Bildu per pactar un esborrany comú del projecte de nou Estatut del País Basc. Aquest dilluns les dues formacions presentaran textos diferenciats al Parlament basc, un any després que els experts que havien proposat els partits comencessin a elaborar una proposta, amb el dret a decidir com a principal divergència.Sobre el paper, els dos partits sobiranistes bascos estan d'acord a incloure el dret a decidir al nou text estatutari, dins d'una disposició addicional de la llei. Fins i tot Podem admet incloure a l'Estatut el dret de la ciutadania basca "a expressar la seva voluntat lliure i democràticament" de forma pactada i legal, si bé no accepta parlar de forma oberta del dret a decidir. PP i PSE s'oposen a incloure aquest concepte al projecte.EH Bildu plantejarà al seu text propi que les institucions basques podran "regular i gestionar la realització de consultes populars i referèndums" tant d'afers dels quals tenen competències com sobre les "relacions que desitgen tenir amb uns altres territoris d'Euskal Herria, amb l'estat espanyol i uns altres espais polítics europeus i internacionals".En canvi, el text del PNB, que busca atreure el suport de Podem i del PSE, inclourà a la seva proposta el dret a decidir pactat amb l'Estat, segons els esborranys publicats les darreres setmanes per diversos mitjans. Els dirigents jeltzales han defensat en diverses intervencions públiques recents que la Constitució espanyola podria permetre encaixar el dret a decidir modificant la disposició addicional referida als drets històrics bascos.

