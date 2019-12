Del tímid discurs de fa un any a icona mundial: així s'ha forjat la jove activista Greta Thunberg

"No sou suficientment madurs com per dir les coses tal com són". Aviat farà un any que Greta Thunberg va pronunciar aquestes dures paraules a Polònia. Era en el marc de l'anterior cimera de l'ONU, la vint-i-quatrena COP. Una trobada de líders internacionals que, sense els tres minuts de discurs de la jove activista -que pocs mesos abans havia començat una "vaga escolar" per exigir compromisos contra la crisi climàtica-, hauria tingut molta menys transcendència.



Milers de persones de gairebé 200 països es troben aquests dies a Madrid. Thunberg, que ja s'ha convertit en icona mundial, també hi serà. Arribarà a port a principis de setmana a Lisboa, on ja l'esperen com si es tractés d'una estrella de cinema. Amb només 16 anys ha aconseguit obtenir una plaça VIP a l'ONU, que li permet pujar a l'escenari sempre que vulgui i li obre els micròfons perquè piqui el crostó als mandataris i caps d'estat.

Els inicis de Greta Thunberg com a activista, a les portes del Parlament suec Foto: Europa Press

D'aquell tímid -però extremadament clar i contundent- discurs a la COP24 ja en fa gairebé un any. La seva acció setmanal a les portes del Parlament suec, motxilla en mà, la va projectar a l'esfera pública mesos abans. Impulsada per les xarxes va començar a traslladar les seves conviccions per desenes de països arribant a prendre la paraula al Parlament Europeu i al Fòrum Econòmic Mundial, entre altres. La bola de la seva fama s'ha fet immensa i l'activista sueca és coneguda arreu del món.Al setembre va participar en la cimera de l'ONU als Estats Units. Tots els focus tornaven a centrar-se en ella. Tothom parlava molt més de Thunberg que d'aquells que realment ostenten el poder per canviar coses.A Nova York hi va arribar en vaixell, després de dues setmanes de travessia per l'atlàntic, i va ser rebuda per milers de persones. Ja al faristol va pronunciar un emocionant discurs en què va acusar els màxims mandataris mundials d'haver-li "robat la infància" "Tot està malament. Jo no hauria de ser aquí, hauria d'estar a l'escola a l'altra banda de l'oceà. M'heu robat els meus somnis [...] i, tot i així, sóc una de les afortunades", els va etzibar.El seu discurs cristal·lí i tot el que representa la seva figura ha aconseguit mobilitzar milions de persones en la lluita pel clima al llarg i ample de tot el planeta. Incomodant els intocables, empoderant els més joves. És la cara més visible d'un moviment que qüestiona el model capitalista i reclama fets a les institucions per reduir la contaminació."No hem vingut aquí a pregar als líders mundials que es preocupin. Ens han ignorat en el passat i ens tornaran a ignorar. Ens hem quedat sense excuses i ens estem quedant sense temps. Hem vingut aquí per fer-los saber que el canvi està arribant, els agradi o no. El veritable poder pertany a la gent. Gràcies", concloïa Thunberg a Polònia fa un any, davant els nassos de les personalitats més poderoses. Poques hores després, la seva cara i el seu missatge monopolitzaven portades i obrien telenotícies de tot el món.

