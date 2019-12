20 milions de persones abandonen casa seva cada any obligades per la crisi climàtica

20 milions de persones es veuen obligades a abandonar casa seva cada any per culpa dels desastres que provoca la crisi climàtica. Aquesta és la principal conclusió que exposa un estudi internacional d'Oxfam Intermon coincidint amb la cimera pel clima de l'ONU a Madrid . Segons les dades contundents de l'ONG, el clima és la principal causa de desplaçament de poblacions al món, per sobre de guerres, terratrèmols o erupcions volcàniques.Oxfam Intermon alerta que ningú és aliè a aquests desastres, però els que més patiran les conseqüències a curt i mitjà termini és la gent més pobra dels països menys desenvolupats. El 80% dels desplaçats en l'última dècada són residents d'Àsia, continent que concentra gairebé una tercera part de la població pobra mundial. En aquest punt del planeta, sempre segons l'estudi, és 150 vegades més probable que la crisi climàtica provoqui desastres que en comparació amb territori europeu.Oxfam critica que, malgrat que les dades són meridianament clares, la comunitat internacional no ha destinat prou ajudes a aquestes zones i insta als representats nacionals que es troben els propers dies a Madrid a comprometre's a "reduccions més urgents i ambicioses" de les emissions de CO2.

Informe d'Oxfam sobre els desplaçaments de població per la crisi climàtica by naciodigital on Scribd

