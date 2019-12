​Apareix al riu Pisuerga de Valladolid el cadàver del fiscal de menors d'Alacant

El cadàver que va aparèixer aquest dissabte al riu Pisuerga al seu pas per Valladolid és de l'exfiscal de menors de la ciutat, que actualment estava destinat a Alacant, Juan Ignacio Hernández, segons informa el Diari la Veu . Fonts policials han explicat que el cos sense vida va ser trobat a primera hora del matí, poc després de les nou i mitja, per un vianant que va alertar el Servei d'Emergències. Els metges desplaçats fins al lloc només van poder confirmar la defunció.Prèviament, els Bombers van haver de rescatar el cadàver, que havia quedat retingut per una boia. No obstant això, la identificació del cadàver com a Hernández es va produir en la vesprada d'aquest dissabte per part dels agents de la Policia Nacional.El fiscal va exercir la seva carrera a Palència i Valladolid, i actualment ho feia a Alacant.

