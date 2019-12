Es fa viral la divertida (i explícita) nota d'un conductor perquè la grua no se li endugui el cotxe

Vuelvo a subir el tuit pero borrando el teléfono móvil (no quiero problemas) dicho lo cual...

Juassssss 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/B631TdZUCc — Tommy (@Tommy_soyyo) November 21, 2019

Arribar al lloc on havies aparcat i trobar-hi, en el lloc on havia de ser-hi el cotxe, un triangle enganxat a terra indicant que l'haa grua se la endut és un tràngol que tots hem passat alguna vegada o, almenys, coneixem algú que ho ha viscut. Per evitar-ho, un veí de Cadis que no trobava plaça d'aparcament de matinada va decidir deixar una nota enganxada al vidre del cotxe amb una nota. El missatge s'ha fet força viral en les últimes hores.El protagonista d'aquesta història explica que ja passen tres minuts de les dotze de la nit i que, tot i haver passat 40 minuts buscant lloc, "no hi ha res". Segurament hagués seguit donant voltes, però estava experimentant un fort impediment: "M'estic cagant viu i no puc aguantar més". "Per favor, no endur-se'l, que el trec demà a les 6.30 del matí", remata la nota, on també s'hi inclou un número de telèfon.

