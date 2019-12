Sixena demana 11 mesos de presó per a Santi Vila pel litigi de les obres d'art

Les obres de Sixena Foto: ACN

L'Ajuntament de Vilanova de Sixena (Osca) ha presentat el seu escrit d'acusació relacionat amb el conflicte de les obres d'art i demana fins a 11 mesos de presó, 162.000 euros de multa i gairebé tres anys d'inhabilitació de càrrec públic per a l'exconseller de Cultura Santi Vila. L'escrit d'acusació del consistori oscenc, presentat al jutjat d'instrucció número 3 d'Osca, també sol·licita una multa de 66.000 euros i dos anys d'inhabilitació per al seu successor al càrrec, Lluís Puig.Els exconsellers de Cultura tenen oberta una causa penal a l'Audiència d'Osca acusats de desobediència, i en el cas de Vila, també de prevaricació, per no haver lliurat a l'Aragó les 44 peces del Monestir de Sixena que hi havia al Museu de Lleida.En concret, l'Ajuntament de Vilanova de Sixena considera que Vila és responsable d'un presumpte delicte de prevaricació, pel qual demana onze mesos de presó, una multa de 63.000 euros i dos anys i nou mesos de suspensió de càrrec públic. Així mateix, també sol·licita una multa de 99.000 euros i dos anys d'inhabilitació per un delicte de desobediència. En el cas de Puig, també demana dos anys d'inhabilitació i una multa de 66.000 euros.Segons recull l'escrit d'acusació, la "desobediència" de Vila va ser "intensa i agreujada", ja que no només va ser "passiva", deixant "d'atendre i complir els mandats judicials", sinó que va ser "preponderantment activa" i va intentar "obstaculitzar i posar traves" al compliment de la sentència del Jutjat 1 d'Osca que dictava l'entrega de les 44 peces del Monestir de Sixena que estaven al Museu de Lleida. L'escrit també afegeix que el 12 de desembre del 2017 la sentència es va haver de complir "de forma forçosa" amb "l'auxili" de la Guàrdia Civil i considera que el Consorci del Museu de Lleida va "actuar a la desesperada" per intentar paralitzar "l'entrega de les obres" mitjançant una petició al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que es va rebutjar.En concepte de responsabilitat civil, el consistori oscenc reclama que els dos exconsellers paguin "de forma solidària" les despeses produïdes al Govern d'Aragó per "rescatar, embalar i transportar" les peces des del Museu de Lleida fins al Monestir de Sixena.El passat mes de febrer l'Audiència d'Osca va resoldre que l'Ajuntament de Vilanova de Sixena podia actuar com a acusació en la causa penal contra els exconsellers de Cultura, Santi Vila i Lluís Puig, en considerar que n'és un perjudicat directe ja que "és part en l'execució judicial en què presumptament es va cometre la desobediència".

