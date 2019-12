ÀUDIO Així ha cantat RAC1 l'espectacular gol de Messi al Wanda Metropolitano

El Barça ha guanyat el partit contra l'Atlètic de Madrid gràcies a un gol de Leo Messi a cinc minuts pel final, després d'un enfrontament irregular dels blaugranes al Wanda Metropolitano. El capità del Barça ha aconseguit mantenir el lideratge de l'equip a la Lliga gràcies a un xut des de la frontal de l'àrea, sense que pogués arribar-hi Oblak. Els blaugranes han patit moltíssim a l'estadi de l'Atlètic de Madrid, amb una primera part irregular i una segona amb poques ocasions ofensives. Messi ha estat el salvador, un cop més a la Lliga.Aquí podeu escoltar com ha cantat el gol de Messi Josep Maria Pou a RAC1:L'equip d'Ernesto Valverde ha patit una primera part irregular, plena de moments crítics negatius i altres ocasions ofensives on s'hauria pogut posar per sobre del marcador en els primers 45 minuts. Una rematada de Gerard Piqué que ha rematat al travesser i un parell de xuts de Suárez i Messi han estat les oportunitats més clares dels blaugranes. Tot i això, la sensació de la primera part ha estat un control del temps de l'Atlètic, amb grans parades de Ter Stegen, l'última salvaguarda de l'equip.La segona part ha estat marcada per un ritme molt més alt dels jugadors de Valverde, que han vist reforçada la seva actuació de la primera part, molt més fluixa i amb una participació molt menor del mig del camp del Barça. El partit s'ha presentat molt més dur en entrades per part de l'Atlètic, amb una a Piqué que l'ha deixat dolorit i ha hagut de marxar del terreny de joc. El lideratge de Messi ha estat providencial perquè cinc minuts abans de finalitzar el temps reglamentari, ha fet un teva-meva amb Suárez a la central de l'àrea després d'una conducció del capità argentí per tot el camp, engaltant-la amb rosca perquè Oblak no hi pogués arribar.

