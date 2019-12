Edificis emblemàtics de Catalunya es tenyeixen de vermell per commemorar el dia Mundial contra la Sida

Diversos edificis emblemàtics de Catalunya s'han tenyit aquest diumenge de color vermell per commemorar el dia Mundial de la Sida. El recinte modernista de Sant Pau, la Pedrera de Barcelona, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA), l'Antiga Fàbrica Estrella Damm i el CosmoCaixa, entre altres, han il·luminat les seves façanes de color vermell per donar suport, un any més, a la lluita contra la sida. També diversos ajuntaments arreu de Catalunya s'han sumat a la iniciativa, com el de Barcelona, Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Lleida, Reus o Igualada.



Aquest diumenge al matí a Barcelona també s'ha desplegat el Tapís Memorial de la Sida des dels balcons del Palau de la Generalitat i de l'Ajuntament en un acte coordinat pel Comitè 1 de Desembre. També hi han participat representants institucionals com la consellera de Salut, Alba Vergés, i l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau.

