El Liceu celebra una jornada de portes obertes amb prop de 10.000 visitants

"La gent no veu el teatre buit, sinó que el customitzem, el fem únic, fem que passin moltes coses en molts racons i crec que això ho valoren molt positivament", ha reconegut Oviedo. Aquesta jornada forma part del conjunt d'activitats organitzades per commemorar el vintè aniversari de la reobertura del teatre, després de cremar-se el 1994.La visita per les entranyes del Liceu ha anat acompanyada de petites representacions. "Al llarg del recorregut hi ha diferents escenes de les òperes que farem aquesta temporada i la gent pot veure part de les escenografies icòniques d'Aida o moments ben curiosos al voltant de l'imaginari de Wagner en una part molt particular del teatre com és la llesca", ha explicat el director general del teatre.La incorporació de petites escenografies al llarg del recorregut ha estat un element valorat pels assistents. "El que més m'ha agradat han estat els actors que anaven fent obres al mig del camí", ha explicat el jove Marc Pérez Lara.Els visitants han valorat també la possibilitat de conèixer les parts més desconegudes del teatre. "L'experiència de poder veure les interioritats del Liceu és molt interessant", ha assegurat José María Porta, abonat al teatre des de la seva reobertura.La jornada, que compta amb la col·laboració de FIATC, té la voluntat de donar a conèixer el Liceu d'una forma "amable, familiar i festiva". L'històric teatre compta amb més de 36.000 metres quadrats i cada dia hi treballen més de 300 persones."No hi ha cap teatre que no tingui el seu propi fantasma i el Liceu no és menys, acull l'espectre dels personatges que l'han fet vibrar i posar el públic dempeus", ha assegurat Pintó a través d'un comunicat. El recorregut permet als visitants descobrir "els personatges multicolors i éssers fantàstics que encara ressonen dins el Liceu després d'aquests vint anys i de centenars de produccions operístiques".