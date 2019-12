Puigdemont titlla de «cínica» l'oferta del PSOE de desplegar l'Estatut a canvi de la investidura

L'Estatut és una llei orgànica. Oferir el desplegament de la llei com a concessió en una negociació és d'un cinisme del qual només és capaç la política espanyola. Jo em pensava que l'Estat ja estava desplegant l'Estatut, perquè "les lleis s'han de complir"... O no anava així? — Carles Puigdemont (@KRLS) December 1, 2019

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha titllat de "cínica" l'oferta del PSOE de desplegar l'Estatut a canvi dels vots favorables dels partits independentistes a la investidura. "Oferir el desplegament de la llei com a concessió en una negociació és d'un cinisme del qual només és capaç la política espanyola", ha piulat aquest diumenge Puigdemont, que ha recordat que l'Estatut "és una llei orgànica"."Jo em pensava que l'Estat ja estava desplegant l'Estatut, perquè 'les lleis s'han de complir'... O no anava així?", s'ha preguntat amb ironia l'expresident de la Generalitat. Prèviament, la portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, ja havia descartat cap suport al PSOE a canvi d'ofertes com desenvolupar l'Estatut o més inversions."No estem parlant de tenir més autonomia, de tenir una carretera o un tren. La situació és molt més greu", ha volgut deixar clar Borràs als micròfons de Rac1.

