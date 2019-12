Entitats i institucions es conjuren per acabar amb l'estigma de les persones amb VIH

El dia 1 de desembre es commemora el Dia Mundial de la Sida – el síndrome d'immunodeficiència adquirida –, una malaltia que destrueix el sistema immunitari i que és produïda pel virus de la immunodeficiència humana (VIH).Aquest migdia, el Comitè Primer de Desembre, que agrupa una vintena d'entitats de l'àmbit del VIH sida de Catalunya; el Govern de la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona han llegit un manifest a les portes del Palau de la Generalitat per tal de reclamar el fi de l'estigma que pateixen encara les persones amb VIH. El lema del Departament de Salut per al Dia Mundial del Sida d'enguany és "Ni estigma ni discriminació"."La lluita contra l'estigma i la discriminació és responsabilitat d'una societat compromesa amb els drets humans, ja que empitjoren la qualitat de vida i la salut i produeixen desigualtats en l'accés als serveis socials, jurídics i sanitaris, al mercat laboral i a l'habitatge", han advertit les institucions i les administracions en un manifest elaborat de manera conjunta. El manifest, a més, assenyala que el Pacte Social contra la discriminació i l'estigma de les persones amb VIH posarà les bases de l'estratègia per resoldre aquesta vulneració de drets.El Comitè Primer de Desembre ha reclamat també un "desplegament immediat" del Pacte, amb una dotació pressupostària adequada per tal que es pugui fer efectiu arreu del territori.El passat dimarts, 26 de novembre, els membres de la Comissió Delegada de la Comissió Interdepartamental de la Sida a Catalunya – els Departaments de Treball, Afers Socials i Famílies, de Salut, d'Educació i d'Interior, la Secretaria d'Universistats i Recerca i el Comitè Primer de Desembre – i els agents socials més representatius – CCOO de Catalunya, Foment del Treball i Pimec – es van reunir per acordar i presentar una proposta declarativa que servirà com a base del futur Pacte Social contra la discriminació i l'estigma de les persones amb VIH, que s'espera que s'aprovi en els primers mesos de l'any 2020.Es tracta d'un document d'11 punts que recull les línies mestres contra l'estigmatització de les persones que pateixen VIH – un endecàleg – que guiarà un Acord de Govern amb mesures concretes en els àmbits educatiu, social, sanitari i laboral, entre d'altres.El Pacte sorgeix d'un Acord Nacional per a afrontar l'epidèmia del virus de la immunodeficiència humana a Catalunya i lluitar contra l'estigma relacionat amb aquest virus, aprovat pel Ple del Parlament l'any 2014. Com explica Francesc Iglésies, Secretari d'Afers Socials i Famílies, "ens hem conjurat per lluitar pels drets fonamentals de les persones amb VIH, pel seu dret a la inclusió social", tot detallant que "ens centrem en aspectes contra la discriminació que pateix aquest col·lectiu a l'hora d'accedir a serveis públics, de trobar una feina, de desenvolupar el seu projecte de vida".La presidenta del Comitè Primer de Desembre, Mercè Meroño, va assenyalar que "a nivell biomèdic hem avançat més que a nivell social. Després de cinc anys reivindicant la necessitat d'aquest Pacte Social, això és un punt de partida".Els principals àmbits d'actuació del Pacte Social són la protecció, la prevenció i la visibilitat de l'estigma.La previsió és que a començaments d'any s'aprovi un Acord de Govern que defineixi els objectius generals i els eixos principals de les polítiques contra la discriminació de les persones amb VIH, i que serviran com a base perquè la Comissió Delegada desplegui el Pacte Social.Segons dades proporcionades per la Conselleria de Salut, a Catalunya hi ha 32.429 persones que viuen amb el VIH. Al llarg de 2018 es van registrar 613 nous diagnòstics, un 4,9% menys en relació a 2017 i un 26,7% menys que l'any 2013. La reducció es deu, en part, a una disminució i retard en la declaració, però també és gràcies als efectes dels tractaments universals i les polítiques preventives en marxa. La taxa d'incidència de la infecció és de 8,1 casos per cada 100.000 habitants.Per altra banda, un 11% de les persones infectades a Catalunya encara ho desconeix, i el 44% dels nous diagnòstics complien els criteris de diagnòstic tardà.

