Álvarez de Toledo acusa Sánchez de negociar la investidura «amb sediciosos i pròfugs»

Álvarez de Toledo, a més, ha advertit a Sánchez que després no podrà demanar una abstenció al PP si "fracassen" les negociacions perquè "no és de fiar" i creu que després faria "política d'aliança amb forces anticonstitucionals".En aquest sentit, la portaveu al Congrés li ha recriminat les reunions previstes per al dimarts amb les forces independentistes i ha assegurat que es reunirà "amb un partit condemnat per sedició", en al·lusió a ERC, i amb un "que té pròfugs de la justícia", en referència a JxCat. Sobre aquests últims, a més, ha dit que l'expresident Carles Puigdemont "està atacant Espanya des de l'exterior de manera sistemàtica" i que el president de la Generalitat, Quim Torra, "es dedica en campanya a vulnerar el dret a la lliure mobilitat, a tallar autopistes i a animar la violència a Barcelona demanant als CDR que rebentin la convivència".Sobre la investidura, Álvarez de Toledo ha insistit que només hi ha "tres opcions" per al futur d'Espanya, que considera que passen per "un govern de sedició forjat per Sánchez", un govern de concentració constitucionalista amb PP, PSOE i Cs; o bé unes terceres eleccions.